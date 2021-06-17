小空間想買移動式冷氣！過來人曝「崩潰下場」：沒有省到
台灣夏季氣候悶熱，大多民眾都會開冷氣消暑，不過冷氣除了需注意使用方式和電費之外，冷氣的款式選擇也令人相當苦惱。對此，一名網友在PTT八卦版提到，如果只是要「直吹」很涼，購買小功率的移動式冷氣是否可行？貼文引發網友熱議，卻釣出一票過來人瘋狂勸退。
編輯中心/綜合報導
2021-06-17 16:03:43
原PO表示，家裡已經有裝冷氣，不過媽媽想要買一台水冷扇，吹起來比較涼，他查了一下卻發現，水冷扇似乎要放冰塊的機種，吹起來才會涼。他不禁疑惑「如果只是要直接吹起來很涼爽，移動式冷氣OK嗎？就一個人在廚房或是桌子旁邊吹這樣，不需冷房，直吹小功率應該就很涼了吧？」
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，許多過來人網友認為「移動式冷氣也要外接排放管到室外」、「正面涼，背面熱風」、「你要拉排熱到窗外，離窗越遠效率越差」、「花一萬塊買移動式冷氣，還不如裝真的冷氣」、「會有多悶自己想像」、「移動式冷氣會冷，可是還要拉管子排廢熱，而且又吵，等於壓縮機也在室內」、「我姊買一台移動式的，被我嫌個半死」。
對此，其他網友則紛紛回應「先開冷氣再開冷風扇，包你冷到穿外套」、「會涼啊，不過效率沒有分離式好」、「開放式空間才在考慮買這種東西」、「買這種沒有省到」、「有冷氣不如冷氣開下去，省空間花電費而已」、「裝變頻小房間電費也沒多少」、「不如裝變頻冷氣，不要浪費錢」。（編輯：賴詠璿）