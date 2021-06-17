偷辦火辣女假帳號測試男友！她見「這回應」心碎：是渣男

情侶在一起會遇到的感情問題千百種，然而因為網路交友盛行，不少人受到誘惑，背叛了另一半，最終導致分手；對此，就有一名女網友偷偷辦了一個「大胸妹」的IG假帳號，想要測試男友是否為「渣男」，豈料結果也讓她超無言，貼文一出，掀起熱議。





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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「世界上渣男怎麼可以這麼多」為題發文，表示她一時興起辦了一個假IG帳號，裡頭放的都是一些大胸妹的照片，接著設為不公開，再追蹤一些常看大胸妹的男生，放一些網美語錄，「最後一步去追蹤我男友，結果，咦？剛剛跟我說晚安的那個人，怎麼馬上上線，馬上接受追蹤要求，馬上回追，還聊起來了勒」。





原PO順勢問了「帥哥單身嗎」，豈料男友竟然回一個字「對」，讓她超級崩潰，「真的是大受打擊，但我居然很想笑，我覺得非常可悲」，因為原PO男友在當兵，不准她和異性太好，出門都要報備，但自己卻回訊息回的很慢，「但在外面的我只想著要讓他放心，不管什麼事都不要影響到他，因為他常跟我說他有多擔心我」。





▲一名女網友在社群平台《Dcard》上以「世界上渣男怎麼可以這麼多」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》）

貼文一出，掀起熱議，有些網友認為，「我怎麼覺得男生自己都看得出來哪個男生是渣男，結果女生永遠挑渣男」、「自己去跟渣男交往的，怪誰？」、「直男跟渣男讓妳們再選一次，你們還是會選渣男，別靠北渣男渣，怎麼不說說自己犯X，哈哈哈哈」。





但也有網友表示，「只能說，有些感情跟信任是經不起測試的」、「約出來當面對峙～」、「不要試著考驗人性，因為往往會讓你失望」、「好好整整他」、「前男友也是渣男，我異性緣還不錯，跟男性友人正常聊天他都會吃醋不開心，有時吵架還會哭著求我不要離開他，結果某天偶然發現他還有另一個女友耶，我也是笑笑的啦，值得頒發最佳演員獎了」、「繼續跟他聊下去，約見面後讓他啞口無言，記得保護好自己」。（編輯：郭佩蓉）



