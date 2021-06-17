網購後不付錢！竟喊「紓困下來立刻匯」 眾怒了：欠教育
台灣COVID-19疫情嚴峻，不僅影響人民健康安全，也衝擊各行各業經濟生計。對此，行政院也推出紓困4.0方案，希望能幫助生活有困難的小老百姓。不過，紓困竟也成了拖延不付錢的藉口？有位經營網拍的女網友抱怨，遇到一位買家訂貨後遲遲不付錢，最後還喊「紓困下來立刻匯」，讓她好傻眼。看不下去的網友也紛紛怒批，直呼「太扯了！」
編輯中心/綜合報導
2021-06-17 16:42:19
該位經營網拍的女網友在臉書社團《爆怨2公社》發文，抱怨說「真的覺得沒錢不要買東西，還要等紓困才能付錢，還理直氣壯！」接著分享了兩人的對話紀錄截圖，對於遲未繳款的買家，原PO無奈說「這是我的問題嗎...」而對方則回應，「我有說妳問題嗎？一直強調什麼啊。紓困也還沒下來，下來立馬匯。我一開始是不是說，再給我緩緩？」
喊單不付錢卻很理直氣壯，原PO怒稱自己「真的氣到！」看傻眼的網友也留言回覆說，「沒錢買什麼東西」、「以前是有錢就是任性，現在是沒錢更任性」、「紓困不一定會過吧，怎能有把握會有錢領呢？」、「祝她紓困不會過」、「有些人腦袋都不知道什麼做的，明明自己錯了還能理直氣壯，很像很有理一樣」、「回她～妳要不要等到紓困過了再呼吸還是再吃飯呀」。
另外也有網友認為，「有喊單卻沒付款的，就不用幫她訂貨！遊戲規則講清楚就好，讓自己生氣，沒必要」、「如果我是賣家，通知匯款期限後就不會理了，等時間到說交易失敗就好」。（編輯：倪浩軒）