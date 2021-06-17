拼明年3月完成70％接種率！印尼疫苗施打概況一次看

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印尼總統1月宣布，已經從海外訂購3億2900萬劑疫苗，其中1億2500萬劑來自中國科興疫苗、5400萬劑來自COVAX-GAVI，另外Novavax、輝瑞和AZ疫苗則各訂購5000萬劑，截至五月底已經交貨之疫苗約為9千萬劑，目前可供施打之疫苗約7600萬劑，品牌包括科興疫苗、AZ疫苗和國藥疫苗。
印尼自今年1月中開始進行全國性疫苗施打，由印尼衛福部參考WHO和國內意見組織的報告後規劃施打階段和族群，第一階段首先為130萬醫護人員施打疫苗；2月中旬則開始為公務員、國軍警察、市場商販、教師等須經常接觸人群者以及2150萬名60歲以上長者施打；理論上第3波以社經地位弱勢對象為主、第四波則以一般大眾為主。不過，印尼近日開始第3波疫苗接種，已經開放對象18歲以上民眾施打。
印尼目前每天約施打53萬劑疫苗，截至本月8日，全國接種二劑的民眾達1143萬人，接種至少一劑的則共有1826萬人，以全國約2億7千萬人口而言，目前接種率約為6.7%。印尼總統佐科威（Joko Widodo）表示，希望加快疫苗施打速度，在本月提高到每天70萬劑，並在7月底前再增加到每天施打100萬劑。印尼的目標為在明年3月以前施打1.8億人，完成7成人口施打已達到群體免疫效果。
不過，《外交家》雜誌指出，這樣的期待過於樂觀。截至5月底，印尼仍有7600萬劑疫苗，但實際上要將疫苗分配至各地並推動施打卻面臨諸多阻礙，包括有限的醫療人員、物流運輸緩慢、以及印尼群島的地理環境都讓過程更加艱難。
目前，印尼仍有17個地區被規劃在疫情紅色警戒區，印尼除了加速施打，也調派不少醫護人員前往疫情嚴峻之地區。截至16日，印尼累計共有1,937,652個確診個案、53,476起死亡個案，病死率達2.7%。
擁2億3千萬穆斯林人口 疫苗「清不清真」成焦點
印尼是世界上最大的穆斯林國家，全國有87%的民眾信奉伊斯蘭教，人數多達2億3千萬，因此相比其他國家的民眾面對疫苗主要擔心副作用問題，印尼民眾則多了疫苗是否符合「清真」教義的疑慮。
今年1月印尼開打疫苗前，印尼最高宗教協會伊斯蘭學者理事會（Indonesian Ulama Council）就發布教令表示，中國科興疫苗符合清真標準，讓民眾安心施打。
印尼也在2月開始的第二波施打中，將宗教人士納入優先施打對象，原因是宗教人士接觸大眾機率高，再加上許多群聚感染因宗教活動而起，因此不論是伊斯蘭領袖、修女、牧師或僧人，都可優先施打疫苗，此舉也有助於進一步消除穆斯林民眾對於疫苗的疑慮。
然而，印尼伊斯蘭學者理事會於3月時表示，AZ疫苗在製造過程中使用豬肉胰蛋白，因此是「非清真的」。不過，印尼伊斯蘭學者理事會同時強調，AZ疫苗雖不清真但在疫情的非常時期裡可以被允許，因為疫苗接種具有急迫性且前並未有更好的替代方案，因此施打AZ並不會違反伊斯蘭教義，呼籲民眾還是可以放心施打。
AZ疫苗公司則出面反駁，「在生產過程的所有階段裡，這種病毒載體疫苗均未使用或接觸豬肉衍生的產品，或是其他動物的產品」。儘管如此，外媒和官方仍擔心如此將影響民眾接種AZ疫苗的意願，或導致民眾只願意接種其他品牌之疫苗。
事實上，AZ疫苗在印尼多次受阻。印尼3月時曾因應AZ血栓案例報告宣布暫緩施打AZ疫苗，但由於印尼疫情嚴峻，官方在審視相關報告後於四天後又恢復施打；5月時又發生一名年輕男子施打AZ疫苗後死亡而緊急停打同批AZ疫苗，但經查死因與疫苗無關後宣布恢復施打。
鼓勵民眾施打軟硬兼施 推抽獎活動刺激意願
印尼開放施打疫苗後，總統佐科威就表示，符合資格者必須強制施打疫苗者，若是拒絕將會受到行政處罰，包括無法領取社會救助金、無法獲得政府服務，並處以罰款，實際罰則由地方政府決定。
除了硬性規定外，印尼各地為了拼施打率也推出各種抽獎活動或便民措施吸引民眾施打。像是印尼西爪哇省一座小鎮有許多年長老人，考慮到許多人擔心疫苗安全性或副作用而不願施打，當地政府宣布乾脆讓接種疫苗者都免費獲得一隻活雞，以刺激施打意願。此舉讓嚴肅的接種現場傳來許多雞叫聲，不少長者都前往接種並將「獎品」抱回家。
印尼西北部「柏干峇魯」城考慮到部分民眾礙於交通不便或不想出門而未施打疫苗，於是主動推出巴士接種站服務，巴士會載著醫護人員和相關工具到當地大街小巷為民施打，民眾只要到住家附近定點等候上車接種即可，就如捐血車一樣方便。藉著巴士的機動性，讓疫苗施打更加便捷，一天達到一千劑成效。
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