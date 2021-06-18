房市／汐止2租賃熱區　都在火車站旁

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汐止地政事務所指出，兩站租金行情汐科火車站略高於汐止火車站，因汐科車站位置緊鄰廠辦區域，有上班族租屋需求支撐，且附近屋齡普遍較汐止車站新，使得租金行情也比較高。
信義房屋汐科店店長王祖彬表示，汐止、汐科火車站周邊之所以為汐止的租賃熱區，首要影響因素是交通，火車站讓上班族進北市通勤方便，不僅如此，還有中山高與北二高2條高速公路，更有環東大道直通內湖科技園區，因為交通優勢，讓許多在北市內湖、南港一帶工作的上班族，會依地緣關係選擇在汐止租屋。
第二則是就業人口紅利，尤其汐止跟汐科車站之間，是汐止的有遠雄U town、遠東科技園區等經濟迴廊，有緯創、宏碁等上市櫃科技業在此設公司，產業進駐、人口有群聚效應，帶動租屋、購屋市場
第三，租金與北市相比仍屬親民，王祖彬表示，因為汐止的房價連帶影響租金行情比北市低，許多在南港軟體科技園區、內湖科學園區上班的上班族，若是出社會3-5年，還是會優先選擇居住租金較親民的汐止。
王祖彬表示，汐科站周邊的租金行情又略高於汐止站周邊，原因是汐科站周邊較多指標建商的大樓，獨立套房多，可從後站直接通到科學園區。
信義房屋汐止站前店主任藍尹彤表示，汐止站為早期發展的區域，周邊公寓多，雖說還是有合租三房公寓的需求，但相比之下，汐科站的獨立套房房型的隱私、安全性都較優，還是受大多年輕租客的喜愛。