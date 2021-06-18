COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

房市／汐止2租賃熱區　都在火車站旁

▲國內疫情延燒，政府拉高至三級警戒，對於餐飲業衝擊較大。（圖／NOWnews資料照片）
▲國內疫情延燒，政府拉高至三級警戒，對於餐飲業衝擊較大。（圖／NOWnews資料照片）

財經生活中心/綜合報導

2021-06-18 18:00:00

根據新北市汐止地政事務所最新統計，107年至109年實價登錄租賃案件，汐止住宅租賃熱門區域，主要集中汐科及汐止火車站周邊。在地房仲表示、交通便利、產業進駐、租金較北市親民等原因吸引租屋族入住。

我是廣告 請繼續往下閱讀
汐止地政事務所統計，109年下半年汐科火車站的租賃件數與租金行情均高於汐止火車站，而2站套房租金行情差異不大，15坪以下均落在6千至2萬元之間；汐科火車站15-25坪房屋月租金最高為2萬6千元，汐止火車站最高則為2萬3千元；汐科火車站大於30坪房屋月租金最高為3萬5千元，汐止火車站最高為2萬7千500元。

汐止地政事務所指出，兩站租金行情汐科火車站略高於汐止火車站，因汐科車站位置緊鄰廠辦區域，有上班族租屋需求支撐，且附近屋齡普遍較汐止車站新，使得租金行情也比較高。

信義房屋汐科店店長王祖彬表示，汐止、汐科火車站周邊之所以為汐止的租賃熱區，首要影響因素是交通，火車站讓上班族進北市通勤方便，不僅如此，還有中山高與北二高2條高速公路，更有環東大道直通內湖科技園區，因為交通優勢，讓許多在北市內湖、南港一帶工作的上班族，會依地緣關係選擇在汐止租屋。

第二則是就業人口紅利，尤其汐止跟汐科車站之間，是汐止的有遠雄U town、遠東科技園區等經濟迴廊，有緯創、宏碁等上市櫃科技業在此設公司，產業進駐、人口有群聚效應，帶動租屋、購屋市場

第三，租金與北市相比仍屬親民，王祖彬表示，因為汐止的房價連帶影響租金行情比北市低，許多在南港軟體科技園區、內湖科學園區上班的上班族，若是出社會3-5年，還是會優先選擇居住租金較親民的汐止。

王祖彬表示，汐科站周邊的租金行情又略高於汐止站周邊，原因是汐科站周邊較多指標建商的大樓，獨立套房多，可從後站直接通到科學園區。

信義房屋汐止站前店主任藍尹彤表示，汐止站為早期發展的區域，周邊公寓多，雖說還是有合租三房公寓的需求，但相比之下，汐科站的獨立套房房型的隱私、安全性都較優，還是受大多年輕租客的喜愛。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您認為國內COVID-19疫苗申請是否有偏袒特定廠商？

沒有偏袒，不需要過多的揣測
有偏袒，就是差別待遇
14.44%85.56%
2021-06-17-2021-06-20

您是否同意「勞工紓困貸款」應該要增加額度與名額？

同意，應要維護勞工權益
不同意，錢要花在刀口上
89.59%10.41%
2021-06-16-2021-06-19

您認為6/28降級的可能性？

可能，都有疫苗了
不可能，假期剛過說不定再爆發
11.37%88.63%
2021-06-16-2021-06-19

前衛生署長楊志良推動為新冠死者家屬進行國賠訴訟，您認為合理嗎？

合理
不合理
56.62%43.38%
2021-06-15-2021-06-18
指揮中心日前稱疫苗採購需要有「原廠授權書」，郭台銘強調BNT疫苗是透過上海復星向德國BNT購買，疫苗德國製作、德國直送，您能接受此合約嗎？

指揮中心日前稱疫苗採購需要有「原廠授權書」，郭台銘強調BNT疫苗是透過上海復星向德國BNT購買，疫苗德國製作、德國直送，您能接受此合約嗎？

繼續作答
你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀