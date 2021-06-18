房市／人口移入　小港桂林商圈1字頭親民

高雄小港孔鳳路所在的桂林商圈，近年也開了大型連鎖藥局、飲料店、速食店。知名品牌之所以接連進駐，主要原因是該商圈5、6年來許多鎖定首購族的建案推出，以1字頭價格吸引年輕族群買進，人口漸漸移入，連帶讓各項機能也跟著到位。
財經生活中心/綜合報導
2021-06-18 18:30:00
住商不動產小港宏平加盟店副店長丁晉偉表示，桂林商圈主要由三條主幹道組成，包括東西向的中安路、桂陽路，以及呈L型，往北則接鳳山區的孔鳳路。近5、6年來，孔鳳路、桂陽路周邊有超過10棟新建案推出，雖價格有明顯漲幅，從當年每坪13至16萬，漲至目前約15至18萬左右，但主要仍落在1字頭，較市區新建案親民許多；換算成總價帶，大樓3房平車物開價約700至800多萬，2房含車位約500至600多萬，若不含車位，更可以看到開價498萬的行情。
另外，桂林商圈東側明義國小、國中一帶也有許多中古華廈，成交單價平均落在9至12萬元，若屋況較不佳，單價還有可能更低。
丁晉偉表示，桂林商圈近88快速道路，往返高雄市區或屏東都很方便，加上年輕買方普遍喜愛屋齡較新的物件，使桂林商圈格外吸引首購族群買進；至於部分預算有限者，也會考慮商圈內的中古華廈物件。
丁晉偉指出，小港每個月買賣移轉棟數波動不大，可見自住需求穩定，隨著新建案推出，人口逐漸移入，生活機能也被帶動起來，近年包括連鎖的大樹藥局、麥當勞都進駐，露易莎也在當地開了獨立的街邊店。