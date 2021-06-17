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「我的市民啊！」侯友宜：新北染疫死亡發10萬慰問金

▲侯友宜今（17）日在防疫應變的會議上宣布，凡設籍新北市而感染新冠肺炎往生的民眾，市府將發放10萬慰問金給往生者的家屬。（圖／新北市政府提供）
▲侯友宜今（17）日在防疫應變的會議上宣布，凡設籍新北市而感染新冠肺炎往生的民眾，市府將發放10萬慰問金給往生者的家屬。（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-06-17 18:23:45

為了提供染疫往生者的家屬安慰與關懷，新北市長侯友宜今（17）日在防疫應變的會議上宣布，凡設籍新北市而感染新冠肺炎往生的民眾，將發放10萬慰問金給往生者的家屬；並請社會局主動的關懷，以祈求逝者安息、生者安心

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▲新北市對設籍而染疫的往生者，發放10萬的慰問金，並請社會局主動關懷往生者的家屬。（圖／新北市政府提供）
▲新北市對設籍而染疫的往生者，發放10萬的慰問金，並請社會局主動關懷往生者的家屬。（圖／新北市政府提供）


侯友宜表示，新北市有很多染疫的往生者，「市長真的很難過！」這段時間無法親自一一到府上致意，因此將對每位往生者發放10萬的慰問金，對象則是設籍新北市感染新冠肺炎往生的民眾，只要符合資格，就發放10萬慰問金給往生者的家屬；此外，並請社會局主動的關懷，關懷的過程中，只要有諮商的需求者，將轉介心理諮商的服務，提供往生者的家屬安慰與關懷。

社會局長張錦麗補充，5月的疫情來得又急又兇猛，造成許多的市民不幸染疫往生，市府雖然做了許多防疫工作，但看著一個個活生生的生命消逝，內心仍是無比的傷痛；市長一周前曾前往三峽火葬場，望著罹難者的家屬，捧著來不及刻上長輩名字的骨灰罈，內心更是無比的自責，「每一個往生者都是我的長輩、我的市民啊！」

▲新北市今日新增87例的確診個案，以中和18例最高，其次為板橋14例、新莊12例，目前有2659人居家隔離。（圖／新北市政府提供）
▲新北市今日新增87例的確診個案，以中和18例最高，其次為板橋14例、新莊12例，目前有2659人居家隔離。（圖／新北市政府提供）
 

侯友宜指出，新北目前仍有2659人居家隔離，累計確診人數為5929例，以板橋1225例為多，其次是中和959例、三重729例，今日新增87例的確診個案，以中和18例最高，其次為板橋14例、新莊12例；此外，社區篩檢站的總篩檢人數為74516人，篩出1078確診者，總體的陽性率為1.4％，昨日有4339人篩檢，篩出20例的確診個案，陽性率0.5%。

▲新北市累計確診人數為5929例，以板橋1225例為多，其次是中和959例、三重729例。（圖／新北市政府提供）
▲新北市累計確診人數為5929例，以板橋1225例為多，其次是中和959例、三重729例。（圖／新北市政府提供）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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