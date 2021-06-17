「我的市民啊！」侯友宜：新北染疫死亡發10萬慰問金
為了提供染疫往生者的家屬安慰與關懷，新北市長侯友宜今（17）日在防疫應變的會議上宣布，凡設籍新北市而感染新冠肺炎往生的民眾，將發放10萬慰問金給往生者的家屬；並請社會局主動的關懷，以祈求逝者安息、生者安心
記者陳志仁／新北報導
2021-06-17 18:23:45
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侯友宜表示，新北市有很多染疫的往生者，「市長真的很難過！」這段時間無法親自一一到府上致意，因此將對每位往生者發放10萬的慰問金，對象則是設籍新北市感染新冠肺炎往生的民眾，只要符合資格，就發放10萬慰問金給往生者的家屬；此外，並請社會局主動的關懷，關懷的過程中，只要有諮商的需求者，將轉介心理諮商的服務，提供往生者的家屬安慰與關懷。
社會局長張錦麗補充，5月的疫情來得又急又兇猛，造成許多的市民不幸染疫往生，市府雖然做了許多防疫工作，但看著一個個活生生的生命消逝，內心仍是無比的傷痛；市長一周前曾前往三峽火葬場，望著罹難者的家屬，捧著來不及刻上長輩名字的骨灰罈，內心更是無比的自責，「每一個往生者都是我的長輩、我的市民啊！」
侯友宜指出，新北目前仍有2659人居家隔離，累計確診人數為5929例，以板橋1225例為多，其次是中和959例、三重729例，今日新增87例的確診個案，以中和18例最高，其次為板橋14例、新莊12例；此外，社區篩檢站的總篩檢人數為74516人，篩出1078確診者，總體的陽性率為1.4％，昨日有4339人篩檢，篩出20例的確診個案，陽性率0.5%。
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