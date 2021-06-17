因疫情失業！台大男「3大點」酸爆：沒工作是自己的問題

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，不少人因此丟了飯碗，更不用說找尋新的工作了；不過，就有一名台大男網友表示，找不到工作有99％是自己的問題，並直言「不要把自己的失敗推託給疫情」，貼文一出，掀起熱議。





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該名男網友在社群平台《Dcard》上以「找不到工作該認真反省」為題發文，表示找不到工作99%是自己的問題，而他也舉例，像是台積電這麼害怕洩密的公司，都採取遠端面試了，所以「不要把自己的失敗推託給疫情」，而他也將「找不到工作」分成三類，第一「大學／研究所太混」，如果你大學或研究所都在混，那你找得到工作才是有問題。





第二「沒有上進心」，瞧不起打掃、工地的工作，寧可去投輕鬆又沒門檻的工作，但跟你想法一樣的人一堆，憑什麼公司就要雇用你；第三「眼高手低」，原PO表示，這種比第二種好一點，「就是明明自己只能領24K，卻幻想能找到40K的工作」，對於職缺挑三揀四，再來抱怨找不到工作，「嘴完了，再給找不到工作的人一些建議」。





▲受疫情影響，不少人因此丟了飯碗，更不用說找尋新的工作了；不過，就有一名台大男網友表示，找不到工作有99％是自己的問題，並直言「不要把自己的失敗推託給疫情」。（示意圖／取自pixabay）

列出四大點「找工作」的建議

好好寫履歷

多投履歷

第三「面試前先看前輩經驗」，要去某間公司面試前，去網路找找那間公司應徵者的評論，至少知道面試會問哪些問題，如果有考試有沒有什麼考古題，發現有不會的趕快惡補；第四「多面試」，雖然現在無法去現場面試，但線上面試能去就去，一開始當然會容易緊張或失常，但當你面試十幾次的時候，你就能反射性的回答問題。





貼文一出，掀起熱議，有些網友認為，「我同意，機會是留給準備好，還有積極的人」、「很明顯找不到工作的人都有共同特質，不努力、外在歸因、無法接受建言、易怒、活在粉紅泡泡」、「真的不要再拿疫情當藉口說找不到工作了」、「努力做到最好，不足的地方加強，好的地方儘量地去展示、去秀，職場就是這樣，能力決定一切」。





但也有網友表示，「不是每個求職者都台大畢業。站在高點看別人，沒有同理心，社會觀感不佳的」、「如果你認為頂大的人都找得到好工作，事實真的不是如此，我身邊就有很多會唸書，但找工作一樣不順的人」、「你是理科當然不會有太大的影響，你有想過要從事觀光產業的怎麼辦？我相信即使是台大的也找不到吧」、「我建議你不需要用這種方式酸別人，我家人旅遊跟航空業的，直接一線被疫情衝擊到家裡的經濟，你講這種話太以偏概全了吧？你又不是在這些行業待過你怎知道那種辛酸在哪」。（編輯：郭佩蓉）



