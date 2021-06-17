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80歲以上長者19、20日接種疫苗　林右昌公布7區施打期程

▲基隆市政府公布7區10站的施打地點。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆市政府公布7區10站的施打地點。（圖／基隆市政府提供）

記者陳志仁／基隆報導

2021-06-17 19:34:50

基隆市於19、20日開放80歲（原住民70歲）以上的長者施打AZ疫苗，市長林右昌今（17）日在記者會中說明7區10站施打期程，提醒符合資格的長輩，按照通知單上安排的時間，帶著通知單、健保卡跟簽好名的接種評估意願書，前往各施打地點接種疫苗。

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▲基隆市長林右昌今（17）日在記者會中說明80歲（原住民70歲）以上的長者，施打AZ疫苗的期程。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆市長林右昌今（17）日在記者會中說明80歲（原住民70歲）以上的長者，施打AZ疫苗的期程。（圖／基隆市政府提供）
 

林右昌表示，第2波的疫苗施打對象為80歲（原住民70歲）以得上長者，符合資格的人數是8312人，施打時間在19、20日的上下午時段，各區公所及里長今日會把疫苗施打通知單送到家戶；前波時段未完成施打的85歲以上長者，也可在19、20日免預約直接前往各個施打站，告知工作人員就可接種疫苗。

林右昌指出，各區的施打地點，分別是中正區公所7樓禮堂、仁愛區公所6樓禮堂、信義區市立體育館2樓、中山區中山高中體育館、安樂區建德國小活動中心、安樂區武崙國小穿堂、安樂區安樂國小活動中心、七堵區七堵火車站（光明路側）、七堵區百福國中活動中心、暖暖區碇祥里民活動中心。

林右昌說，，今日CDC公布基隆有2個確診案例，其中案13578是70多歲女性，也是案9723的妻子，6月4日接觸者採檢陰性，匡列居家隔離，因身體不適就醫確診，已收治於醫院並進行疫調；另案13641是60多歲女性，因身體不適自行就醫，經採檢確診，除收治於醫院也正進行疫調。

▲新冠肺炎本土感染爆發，至6月16日全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，至6月16日全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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