80歲以上長者19、20日接種疫苗　林右昌公布7區施打期程

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林右昌表示，第2波的疫苗施打對象為80歲（原住民70歲）以得上長者，符合資格的人數是8312人，施打時間在19、20日的上下午時段，各區公所及里長今日會把疫苗施打通知單送到家戶；前波時段未完成施打的85歲以上長者，也可在19、20日免預約直接前往各個施打站，告知工作人員就可接種疫苗。
林右昌指出，各區的施打地點，分別是中正區公所7樓禮堂、仁愛區公所6樓禮堂、信義區市立體育館2樓、中山區中山高中體育館、安樂區建德國小活動中心、安樂區武崙國小穿堂、安樂區安樂國小活動中心、七堵區七堵火車站（光明路側）、七堵區百福國中活動中心、暖暖區碇祥里民活動中心。
林右昌說，，今日CDC公布基隆有2個確診案例，其中案13578是70多歲女性，也是案9723的妻子，6月4日接觸者採檢陰性，匡列居家隔離，因身體不適就醫確診，已收治於醫院並進行疫調；另案13641是60多歲女性，因身體不適自行就醫，經採檢確診，除收治於醫院也正進行疫調。
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