NOW早報／遙控器隱藏的真相！吹冷氣「按1鍵」好睡又舒適

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有位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「冷氣的fuzzy&舒眠要選哪個？」的文章表示，「冷氣有這兩顆，『fuzzy』說是類似智慧溫控，『舒眠』是溫度睡著漸升，以省電為前提，是兩個同時打開嗎？」貼文一出，網友們紛紛留言表示「都不要，就一直開著」、「不要開最省」、「冷氣不要太舊的話，根本沒差吧」、「我開fuzzy超冷！要省電的話只開定時」、「我都一直開著不關」、「fuzzy是幫助舒眠房間不會太熱的」。
事實上，根據知識型YouTuber啾啾鞋指出，所謂的冷氣遙控器上的「Fuzzy」功能是指「按照溫控在執行」，它需要去考慮當時的「環境溫度」、「你設定的溫控」以及「環境濕度」等等不同的因素，以達到讓環境舒適的目的，這也是「Fuzzy」模糊控制的功能。
今日天氣／西南風持續影響！北台灣中午恐飆破37度
中央氣象局表示，今天仍受到西南風影響，苗栗以南天氣不穩定，會有局部降雨發生，南部地區降雨範圍大，清晨至上午雨勢明顯，容易有短時強陣雨，主要集中在中南部沿海及平原，午後降雨轉至內陸及山區；北部及東半部為多雲到晴的天氣：溫度方面，今天白天高溫炎熱，北部及東半部都在34度以上，尤其大台北盆地達37度，花蓮也會出現38度以上的極端高溫，台東會有焚風發生，而中南部地區最高溫為34度。
籲長者勿卻步疫苗！羅一鈞：病毒不會等打好才爆發群聚
應變組副組長羅一鈞呼籲，民眾不要看到媒體報導後，就對疫苗望之卻步，事實上對有慢性病長者而言，施打疫苗能預防罹患COVID-19重症與死亡的機率，「病毒不會等我們疫苗打好才爆發群聚」，請民眾盡快施打疫苗才能即早建立群體保護力。
羅一鈞指出，若從疾病端來看，本身就有多重慢性病的高齡患者，罹患COVID-19後的死亡率特別高；因此，在疫苗接種可以預防重症跟死亡的前題之下，慢性病的病人都應該盡快去接種疫苗。事實上，每個國家在剛為老人施打疫苗時，都會有死亡事件引起社區擔憂；以英國為例，他們AZ疫苗一路從春天接種到現在，疫苗人口涵蓋率升高後，就把死亡與重症成功控制住。
羅一鈞重申，從長期來說，接種涵蓋率提升，能對自己與家人甚至群體社會都具有保護力，所以請民眾不要因為這2天還沒釐清背景的死亡病例，就對施打疫苗望之卻步，「病毒不會等我們疫苗打好才爆發群聚」，民眾要早點打完第二劑，本身或是群體的免疫力才可以建立完整。
賈永婕PO照驚叫「小英總統打給我！」 對話內容曝光
賈永婕短短3天募得9234萬，購買342台HFNC（高流量氧氣鼻導管全配系統）親自送到各大醫院救命，義舉被外界封為「抗疫女神」，甚至有人力拱從政。她（17）日在IG透露接到總統蔡英文電話，興奮直呼：「我的媽呀！！！」
賈永婕PO出在車內講電話的照片，寫下：「我的媽呀！！！小英總統打給我！」並附上眼眶含淚和爆哭的貼圖，雖然沒有其他文字說明，但可推知總統親自致電感謝她近來「支援前線」的善行。蔡英文隨後也在臉書曝光2人對話內容，感謝賈永婕團隊協助捐贈醫療器材，「我告訴永婕：『妳的熱情我100%可以證明，妳是美少女這件事，我120%更可以證明。』」
深夜曝進口疫苗進度！劉宥彤留下一句 郭台銘回應藏玄機
鴻海創辦人郭台銘擬申請進口BNT疫苗，進度與過程也引發各界關注，而（17）日午夜12點，郭台銘也在臉書上發布3點聲明，向全民講述疫苗進口的現況，透露衛福部長陳時中曾親自致電，承諾全力協助疫苗專案輸入。而貼文曝光後，永齡基金會執行長劉宥彤在底下留言「一段話」獲得郭台銘的回應，弦外之音引人聯想。
郭台銘指出「本基金會向衛福部申請疫苗專案輸入一事，目前正按計劃進行中，深知國人的殷殷期盼，必將全力以赴！所有的媒體報導，只要是未經我本人或永齡基金會證實，全都是與事實不合，不管是媒體臆測，或是未經我方證實之消息來源，其目的或許是在阻取得疫苗一案的進行，實際圖謀我方不得而知，謠言止於智者，央求社會大眾不要聽信這些未經證實的消息。」
「感謝衛福部周署長及其同仁在端午節假期間，犧牲假日與我本人及團隊一起開會，討論專案進口的相關細節，也感謝陳部長在周日深夜還親自致電與我，承諾將全力協助此次疫苗專案輸入，以做為慈善宗教、工商企業協助政府進口疫苗之範例。」
結果貼文曝光之後，永齡基金會執行長劉宥彤留言表示「就像是看見隧道那一端的光，但行進間忽隱忽現，要如何面對呢？」郭台銘也隨即回應「是不是出口，走下去才知道」而如此對答，兩則留言都引來超過千名網友按讚，不少人回應「無論走不走得出隧道，謝謝你們曾經努力過」、「忽隱忽現是暗示過程有人不斷阻饒吧....但還是會堅持做下去的意思？」、「郭董加油！謝謝你們為台灣付出，我們會一起陪你走出隧道口」。
衝麥當勞買BTS套餐！一拆見「驚喜」喊貼心 店員揭真相
麥當勞其獨特的薯條風味，加上時不時推出新商品，深受民眾喜愛，而近日推出的BTS防彈套餐更是大受歡迎。近日，就有網友分享自己去麥當勞買該套餐的時，回家打開卻發現有「驚喜」，讓他直呼「麥當勞店員」怎麼這麼貼心，貼文引發熱議。
原PO在「Dcard」貼文指出「剛剛去買得來速叫了一份BTS餐跟勁辣雞腿堡，結果回家看袋子裡多了一個完全沒有用過的袋子，請問麥胞這是送周邊嗎，現在的麥胞都這麼貼心的啊？我不是阿米，所以我是蠻無感的啦」只見貼出的照片，除了一個裝餐點的紙袋以外，店員還給了另一個全新的紙袋，原PO認為這該不會是在送粉絲周邊商品。
而也有店員出面解釋「因為有買BTS套餐就要給，一份就一個，但有些客人點很多，假如點10份裡面有3份之類的，我們還是習慣先用最大的袋子裝，但又要符合這個活動，就得附新袋子」、「因為你有點BTS餐就一定要有這個袋子，沒幫你用這個袋子裝就也一定要隨袋附予客人，你應該是拿到更大袋子(12號袋)裝的餐點！」、「現在紙袋都換成這個，如果除了BTS餐以外還有點其他的，就會用一個裝再附贈新的一個給你」。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。