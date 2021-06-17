中壢老翁猝死與施打疫苗有關？鄭文燦：相關死因待釐清
近日開放高齡長者施打疫苗，但全台各地卻陸續傳出數起疑似注射疫苗後猝死案例。桃園市中壢區一名90歲老翁昨（16）日下午接種疫苗後，返家後就出現暈眩、噁心症狀，當天晚上老翁昏迷，送醫後仍就不治。桃園市長鄭文燦今（17）日回應媒體詢問時回應，目前並沒有特別嚴重的案件，之前報的2件，是否與疫苗接種有直接關聯？死亡案例相關死因尚待釐清。
記者李春台/桃園報導
2021-06-17 21:09:21
鄭文燦表示，市府每天都有準備各站的救護車，有身體不適或者是打疫苗以後的狀況，都會送醫來處理，目前並沒有特別嚴重的案件，之前報的2件，都跟疫苗施打無關，1個是未施打疫苗前，1個是跟疫苗直接關係不大。鄭文燦同時強調，但是針對疫苗施打以後的不良症狀，還是會持續追蹤。3天的經驗告訴我們說，基本上疫苗是安全的，雖然媒體有報導有11件，但桃園尚未有與施打疫苗直接相關的死亡案件，相關死因仍需釐清。
新聞處也指出，高齡長者接種疫苗三天以來，有5件送醫事件，1.在大忠接種站一名長者等候醫師問診時昏倒，送醫後過世，但並未接種疫苗。2.在自強接種站，接種疫苗返家後吃粽子噎到送醫搶救不治。3.在自強接種站接種疫苗，在家昏迷，送醫不治。4.返家後跌倒，送醫治療後返家，目前都正常。5.返家後出現發燒狀況，送醫後恢復，目前返家狀況正常。
衛生局長王文彥表示，對於中壢90歲王姓老翁接種後在家昏迷送醫不治的個案，「我們還需要再了解，有跟家屬有聯繫，希望看看有什麼可以來協助的地方，整個原因我們還在等待調查。」