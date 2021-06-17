2天捐5千件隔離衣！消防局向南韓天團致謝　暖心真相曝光

台灣新冠疫情進入下半場，擴大篩檢和施打疫苗成為抗疫關鍵，民間各界也在疫情期間紛紛捐出醫療物資，希望共同對抗病毒。新竹縣政府消防局今（17）日就發文感謝收到以韓國天團「Super Junior」名義捐出的隔離衣，原來這將近5千件隔離衣都是台灣的Super Junior粉絲們（E.L.F）以偶像名義捐出，話題曝光後也掀起熱議。

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新竹縣政府消防局晚間在臉書寫下

「消防局收到Super Junior的神秘包裹」

，同時曬出數箱外包裝標示著「SUPER JUNIOR」標誌，總計1000件的隔離衣，同時解釋這其實是一群台灣的Super Junior粉絲們（E.L.F）因為疫情無法舉行應援活動慶祝粉絲們E.L.F6月2日的生日以及成員厲旭的生日（6月21日），於是決定號召總共500人，將金錢與心力轉移到慈善捐贈。

▲活動發起人因為疫情限制，因此決定將這筆金錢與心力轉移到防疫作戰上。（圖／翻攝自新竹縣政府消防局）

最後這500名粉絲總共捐出33萬元的金額，並以偶像Super Junior的名義購入了5千件防水隔離衣分別轉贈台北市消防局、新北市消防局、新竹縣消防局、苗栗縣消防局等，活動主辦人也向《NOWnews今日新聞》透露，其實粉絲們2天內募集達到的數量和金額其實不算真的很多，

「聽說北市一天消防用量就要近千件，只希望能做到拋磚引玉效果，希望大家一起幫忙，為台灣加油！」

。

▲全台共有5000件隔離衣透過「 Super Junior 」的名義捐出。（圖／「Rainie's star」授權提供）

粉絲們的暖心舉動被新竹縣政府消防局放在臉書後瞬間掀起眾多網友迴響，不少民眾更紛紛留言感謝這群追星族「這是我見過最暖的應援方式了」、「感謝台灣ELF，真的辛苦了」、「身為台灣粉絲覺得很驕傲」、「感謝捐贈的台灣ELF，感謝默默付出的消防英雄們，大家都要平安健康！」。（編輯：楊智傑）