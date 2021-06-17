紓困4.0拚18日三讀　約60案待二輪協商

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立法院臨時會今天上午9時30分起舉行朝野協商，研商紓困4.0特別預算案相關事宜，共有542項提案；全部提案在晚上10時20分左右處理完成，約有60案保留，預計明天上午進行二輪協商。
經過整天的朝野協商，通過多項重要提案，包括對於國家通訊傳播委員會（NCC）編列新台幣8億元用於辦理疫情防治簡訊實聯制，朝野黨團達成共識刪減5億元。
此外，也修正通過國民黨立委費鴻泰等人提案，要求行政院就「3+11」決策釐清過程，3個月內成立調查小組，提出書面調查報告予立法院，並對於確診往生家屬提出相關慰助金機制。
至於保留部分，包括台灣民眾黨立法院黨團提案，要求凍結衛福部在特別預算中醫療保健支出1億元。提案內容指出，衛福部去年至今已補助約10億元預算辦理國產疫苗研發試驗，惟國產疫苗尚未完成二期試驗報告、進入量產階段，因此要求衛福部應向立法院提出國產疫苗研發、試驗、採購報告，待向立法院社會福利及衛生環境委員會提出專案報告後始得動支。
國民黨立委呂玉玲等人提案，指民進黨社群中心主任范綱皓日前發表AZ、莫德納疫苗完成二期試驗，美國就發出EUA，但遭台灣事實查核中心認定非事實，指揮中心多次宣傳假消息流傳可裁罰300萬元，因此請衛福部針對范綱皓行為調查並開罰，以昭衛福部打擊假消息決心，這部分也保留。