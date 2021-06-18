好市多出手了！「最新政策」曝光 客狂讚：終於被我等到
好市多因為其物美價廉的特性，加上時不時都會推出特別的新商品，深受不少婆媽喜愛，尤其現在疫情期間，不少民眾都會到場採購一波物資。近日，就有網友分享去好市多採購物資時，發現「最新政策」，好奇發文詢問是否全台都是這樣，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-06-18 06:37:52
一名網友在臉書「好市多商品經驗老實說」貼文指出「前幾天去逛好市多中壢店時，發現賣肉品的區域貼上了告示，內容寫著『美國牛肉全系列品項，每卡限購一組』，請問這是全台同步的政策，還是單一門市的措施啊？」另外，也有網友表示「桃園南崁店的牛肉限購了耶，要買哪個種類的肉，看來要考慮一下了！」
貼文一出，網友紛紛回應「終於出手了....每次去都買不到，給好市多一個讚」、「前一陣子去冰櫃那看全空到爆＝＝終於有新政策....」、「剛剛去內湖店買完，也是限購」、「高雄大順經過，也是限購了喔，超讚的」、「不限購的話，除非冷門時段去，不然都買不到」、「終於受不了一直被客人問何時進貨吧！很讚的措施」、「限購好過沒有賣，給一個推」、「終於被我等到等到限購了，每次下班要買個一盒都沒有」。
另外，也有不少網友表示「這樣真的比較好，上次看到一個媽媽拿了8盒，想說是什麼冰箱啊，想買一盒的我直接買不到」、「有限購才能平均分配，何況現在也是不用囤積糧食的時候」；對此政策，好市多也出面表示，由於近期民眾消費量實在太大，經評估後若不限制，未來恐會有客人買不到，因此才會進行限購措施。（編輯：張嘉哲）