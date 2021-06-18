泡麵這樣煮才內行？6年前吃法曝 老饕笑了：每年會試1次
泡麵因為其方便且價格低廉的特性，成為不少人正餐或者宵夜的首選，不過，覺得泡麵單調的人，也會自行烹煮加料，進而延伸不同的吃法，例如加上水餃、火鍋料、拌飯等等。對此，就有網友分享自己嘗試6年前的泡麵吃法，結果廁所跑個不停，貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-06-18 07:46:23
原PO在「廚藝公社」貼文指出「大家還記得這個黑暗組合嗎？統一肉燥麵+布丁，當年剛好大叔在美國的外甥回來探親,，大家在好奇心驅使下就去樓下的超商買了這二個回來挑戰.....第一口吃起來還可以濃郁帶甜, 然後就越吃越噁心而放棄吃完，當然最後跑廁所也是沒省掉，有誰還記得這個奇葩組合？」
貼文一出，網友紛紛回應「我真的不知道這個內行吃法當初到底怎紅的....跟風吃過一次整個吐爆」、「甜+鹹的完全無法接受這種組合，不想嘗試」、「我臉書回顧也出現這個，我也吃兩口整碗倒掉」、「當初也是跟風這樣吃，吃完直接跑廁所哈哈」、「這兩樣分開好吃，合在一起真的會想哭」、「前兩天回顧真的有，6年前真的夯爆」。
另外，也有網友分享「笑死，雖然是沒很好吃，但不知道有什麼魔力，每年都會試吃一次，然後再度崩潰XD」、「我吃過排骨雞麵+布丁，但是布丁不能全部下，要有一定的比例就非常好吃喔！」、「布丁是不能放一整顆的，味道還行」、「味味A排骨雞麵配布丁比較好吃」、「當年是排骨雞麵不是統一肉燥吧XD快笑死」。（編輯：張嘉哲）