吃麥當勞雞塊保持「1習慣」！店經理倒退三步 全場震驚
麥當勞因為其薯條、雞塊獨特的風味，深受不少民眾喜愛，近日因為推出BTS套餐，即便在疫情期間，仍舊吸引不少客人上門購買，討論度也是直線上升。而近日，就有網友分享自己吃麥當勞雞塊時，常常保持「1習慣」，讓店經理也都傻眼，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-06-18 08:30:29
原PO在「Dcard」貼文指出「我曾經在美國住過一段時間，很喜歡吃麥當勞，他們的20塊雞塊餐真的便宜才美金5元，就有20塊雞塊，還有大概五種口味的雞塊醬任君挑選，跟番茄醬一樣不用錢，要多少有多少， 不過當然還是糖醋醬最好吃，有一次我們一行5人就點了100個雞塊，還把它全部疊成山拍起來」。
「結果拍完照各自叉回自己盒子時，發現竟然只有98個，於是本小姐發揮亞洲人勤儉持家的精神，跑去找店經理理論，店經理一臉訝異竟然有人會去數哈哈哈哈，後來就補償我們一個四塊雞塊，真的是賺到；過不久我在不同間麥當勞吃雞塊，又數了一次竟然又只有19個雞塊！平均我每吃幾次就會有一次少雞塊哈哈」。
貼文一出，網友紛紛回應「笑死，我也會數雞塊XD」、「真的會有驚喜，我數過一次，10塊雞塊變11個XD」、「這是好習慣哈哈，有少給一定要跟店員說」、「我也數過，後來覺得幹嘛這麼認真，放鬆吃東西不好嗎哈哈」、「我超愛吃六塊雞塊餐，也是打開很愛數一下，不過常常拿到7塊，真的讚嘆店員」、「只拿過多一個的，數雞塊真的是好習慣XD」、「前麥胞路過，有個共識就是能多不能少」、「從來沒數過欸哈哈哈，沒想到居然會少」。（編輯：張嘉哲）