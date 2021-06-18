插管莫驚慌　台北慈濟醫院：搶救生命、戰勝病毒

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台北慈濟醫院表示，目前最年長的拔管者為90歲男性，從外院直接轉入加護病房，插管3天即拔管，病況穩定、體力精神皆好，3週後出院；另一名不惑之年的男性病患，體型高大，入院前重約150公斤，入院2天後病情惡化，插管轉入加護病房，歷經9天後拔管轉回專責病房，已找回行走能力，平安返家。
一般而言，臨床醫師會依病患動脈內氧氣的壓力（PaO2）及給氧分率（FiO2），評估病人的氧合指數，確認是否缺氧，如需要插管，會適時使用鎮定劑、肌肉鬆弛劑協助病患放鬆；新冠肺炎患者因具傳染風險，醫護人員須著全套隔離裝備，不僅影響手感、視野，也增加插管難度，因此會與麻醉科醫師共同合作。
藍冑進說，插管後若病況穩定，醫療團隊會逐步將鎮定藥物減量，調整呼吸機的壓力模式，從完全由機器幫助呼吸改輔助呼吸的模式，若插管病人在不倚靠機器的狀態下，自主呼吸半小時到2小時，就考慮拔管；以該院經驗為例，拔管天數平均為6.5天，最快2天、最久10天，僅少數病人須透過呼吸器維持。
藍冑進強調，插管不是沒有希望，但對許多新冠肺炎患者而言，礙於自身沒有不適的緣故，當臨床端給予醫療建議時，往往無法接受；「現在針對缺氧患者，除了藥物治療外，臨床也會視病人情況，予以經鼻高流量濕化氧氣治療，降低插管機率，甚或有改善呼吸衰竭，免於插管的可能。」
藍冑進認為，插管對醫護而言有一定的負擔，因此若提出這項醫療的建議，就代表病情有所需要，醫護定會在充足的準備下執行醫療處置，以減少病患痛苦與醫護感染風險；「只要好好配合醫師，染疫病人仍有許多治療機會，要相信醫護人員會為自己做最好的呼吸訓練與拔管，接受專業建議，一同戰勝病毒。」
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