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帳戶突收10筆「1元」！男臉綠報警　真相反轉：心臟快GG

▲中國一名男子發現自己的帳戶突然多了10多筆1元的賄款，急衝警局報警。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
▲中國一名男子發現自己的帳戶突然多了10多筆1元的賄款，急衝警局報警。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-06-18 10:27:02

現在網路銀行、ATM都非常發達，民眾常常可以快速轉帳給他人，方便又安全，不過，若是轉錯帳真的可就麻煩了！中國一名男子接連收到10多筆「1元」的轉帳，且每一筆裡頭都有備註「請聯繫我」的字樣，讓他嚇到直接報警，最後才找到真相。

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據陸媒《看看新聞》報導，中國四川綿陽市的陳先生日前點自己的網路銀行，結果發現有一筆陌生人匯款過來8萬元，陳先生當下因為害怕是別人的救命錢，於是當下就轉回原帳號，不過後來卻一直收到「1元」的匯款高達數十筆，而且每一筆備註都寫著「請聯繫我」。

▲有網友使用ATM存款時被吃錢，讓她相當緊張。（示意圖／取自
▲中國一名男子發現自己的帳戶突然多了10多筆1元的賄款，急衝警局報警。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
這讓陳先生越想越不對勁，深怕是詐騙集團，於是報警處理，經由警方深入調查之後，也找到匯款人莊小姐並取得聯繫，結果莊小姐接到通知後表示「我根本不認識陳先生，我本來是要轉帳給弟弟，因為弟弟跟陳先生同名同姓，我沒注意到帳號就轉過去，沒想到弟弟後來說他沒有收到款項，一看交易紀錄帳號，才發現自己轉錯」。

莊小姐說「我當時心都快不跳了，於是想說嘗試在轉多個1元給陳先生，並寫下備註，希望他能夠看見，將這筆匯錯的款項還給我，沒想到錢就這樣回來了，也很感激陳先生沒有私吞這筆錢」；至於為何會有陳先生的帳戶，莊小姐則無奈表示「不知道為什麼有，我自己也搞不清楚，這次真的學到教訓，下次轉帳前，帳號會多看好幾次。」（編輯：張嘉哲）

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