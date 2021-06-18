每天拔插頭能省電費？家人堅持女頭痛　專家揭真相：有差

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不過她也透露和家人吵架的原因，因有些家電用品是每天會使用，或者常常會用到，「也不知道是因為常常拔插頭的緣故出問題呢？還是說我那個寶貝家人拔插頭的方式錯誤？？總之我家的插座壞掉好幾個.....」。
原PO坦言不管她怎樣好言相勸，隔天還是看到對方又將插頭拔掉，無奈的她也在心中默默打定主意，「慢慢要去看房子，希望年底前跟那家人分住，他要拔就讓他拔個盡興吧，反正本姑娘今年底一定要搬出去了.....」。
貼文曝光後，隨即引來許多網友討論，「怎麼不用可以開關的延長線，就可以減少吵架的機會了」、「省那一點小錢要幹嘛，如果說是為了安全就算了」、「拔到插座壞掉，是天生神力還是插座該換了」、「拔掉可以省待機的電，可是你弄壞插頭就一整個划不來了，用錢算給他看」、「和你有同感！我老公也是！教育很久才能夠讓插頭留在上面。每天彎腰拔不累嗎？」
但也有人緩頰，直言「插頭不拔容易累積灰塵導致短路起火喔！就算是天天用的電器最好也是定時拔下來清潔」、「為了安全問題都會拔」、「我也是會拔插頭的人，怕短路出門幾乎都會拔光光」。
事實上，根據經濟部能源局指出，該不該拔插頭關鍵在於電器是否有「待機電力」，依工研院測試統計，待機電力約占家庭用電之7.4%，外出及長時間不使用時，可將電器開關切掉或拔掉插頭，以有效節省電源與電費。針對使用「待機電力」的電器而言，長時間不用時，拔除電器插頭是可以省電的。相對地，非待機電力家電產品使用後或關閉電器總開關，就算沒有拔掉插頭，也不會消耗電量。
另外拔插頭也需考量三點正確方法：一、拔插頭應正確使力，如使力點位置不當如直接拉扯電線，造成電線內的銅線斷裂，反而容易使電線受損；二、常時間或季節變換（如冷氣插座）插座拔除不用，因插頭或插座在空氣中附著灰塵後，屆時通電時易造成火花，影響用電安全。建議可用塑膠材質插座封口；三、每日用到待機電力，不用時拔除插座者，為方便開關管控，建議可選擇設有獨立開關及具安全的電力負載超過時會自動斷電之延長線。（編輯：陳雅雲）
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