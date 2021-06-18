防疫居家必備啥家電？「廚房神物」曝光：1次3菜快速上桌
台灣受到本土新冠肺炎疫情爆發影響，全台進入三級警戒，民眾伙食只能透過外帶、外送，和在家開伙。對此，台電在臉書粉絲團《電力粉絲團》分享，大家防疫宅在家也能善用「1家電」，一次就可以煮2至3道菜，可說是省時省電又方便。
編輯中心/綜合報導
2021-06-18 10:36:09
台電表示，防疫宅在家善用電鍋，靠「蒸架」或「蒸盤」也能一次煮2至3道菜，不僅省時省電又方便，並稱「絲瓜蛤蠣、高麗菜、鹹蛋蒸肉、蒸排骨、蒸蛋等很適合唷」。
台電也提醒，備料調味後，放在有深度的盤子中，利用蒸架或蒸盤層層堆疊，放入電鍋要留意，別疊到讓鍋蓋後無法密合，味道較重的菜，像是海鮮類建議放最上層，就可一次煮多道，快速上菜。
不過，台電呼籲大家，使用電鍋想省電，切記不需要保溫時，記得拔插頭或關閉電源，因為保溫的耗電量也會積少成多，且定時清理電鍋，才能有效加熱食物，最好使用完就擦拭，才能避免累積汙垢。（編輯：賴詠璿）
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