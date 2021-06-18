男衝好市多大採購！結帳完領悟「一事」 客認了：我很懂
不少民眾十分喜愛逛大賣場，不僅能採買生活必需品，還能在美食區享受熟食，近年來美式大賣場「好市多」就因商品多樣以及價格優惠的特點，吸引相當多消費者前往採購。不過，就有一名網友到好市多採買商品時，意外領悟到一件事，而引來許多人認同留言。
編輯中心/綜合報導
2021-06-18 11:20:26
原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文，表示自己剛從好市多採買完畢回家，坦言發現一個神奇現象，「一個人去採買的通常速度都很快，兩個人一起去的就會邊討論或是詢問意見，速度慢很多」，文末他也建議大家「想試試快速購物嗎？一個人去，試試看！」
貼文一曝光後，隨即引來不少網友有感而發，「真的！我一個人逛是快很多，要趕在老公發現前到家XD」、「我很懂，一定要一人去，才不會被阻止」、「我都是一個人去採買。家裡先開好購買清單。這樣速度會更快」、「我都一個人去，出發前先寫下清單，買完就排隊結帳....只要克制好一點都不難！！」、「我都一個人去⋯去之前就先想好要買什麼，拿完立馬結帳走人」、「我1個人去，從進去到出來，不用10分鐘」。
然而，仍有人抱持不同看法，「我跟我老公去超級快出來～因為他都說這不要買，那不要買」、「兩個人去半小時內結帳出來，事前就已經先想好要買什麼了就很快」、「錯，一個人去買全家的東西，line訊息不斷。弄得自己像line控採買機器人，還要兼具攝影功能。」、「我一個人去逛超市可以逛2個小時以上，連衛生紙都可以選20分鐘」、「其實還是要看人！！有的人比較節制，有的人像是出閘猛虎…很殺的」。（編輯：陳雅雲）