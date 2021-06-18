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一輩子難忘的泡麵？男憶「這碗」吃過已當阿公：都買整箱

▲隨著時代更迭，不少泡麵產品走入歷史，讓死忠的消費者相當不捨。對此，就有網友指出十分懷念一款泡麵，表示「感覺吃過的可能已經當阿公惹」。（示意圖／翻攝photoAC）
▲隨著時代更迭，不少泡麵產品走入歷史，讓死忠的消費者相當不捨。對此，就有網友指出十分懷念一款泡麵，表示「感覺吃過的可能已經當阿公惹」。（示意圖／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-06-18 11:57:16

台灣泡麵款式五花八門，近年來更有許多外國品牌出現，讓民眾的選擇更加多樣，但隨著時代更迭，許多產品紛紛走入歷史，讓死忠的消費者相當不捨。對此，就有一名網友指出，只要網路上有人詢問懷念的泡麵？其中金車出產的「漢寶蚵仔味細麵」常常被點名，因而讓他好奇發問「還會有人記得這款泡麵的味道嗎？感覺吃過的可能已經當阿公惹」。

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原PO於PTT八卦板上發文，表示在他印象中，以前若有人詢問懷念的泡麵，金車出產的「漢寶蚵仔味細麵」很常被提及，這也讓他感嘆直呼「仔細想想，這廣告都不知道多久以前，還會有人記得這款泡麵的味道嗎？感覺吃過的可能已經當阿公惹」。

▲原PO推薦早已停產的蚵仔味細麵。（圖／翻攝YouTube）
▲網友回憶金車出產的「漢寶蚵仔味細麵」。（圖／翻攝YouTube）
問題曝光後，就引來不少老饕懷念留言，「真的蠻好吃的，國小吃過以後，好像就沒再出了QQ」、「以前超愛吃，一禮拜吃三碗」、「七年級生應該都知道這廣告，好吃」、「超好吃……屌打現在杯麵」、「應該是我這輩子最念念不忘的泡麵」、「比現煮的還好吃」、「常常去買整箱產品回來超爽」、「那口味真的完勝市面上所有泡麵」。

甚至有網友透露，曾經寫信拜託廠商重新生產該款泡麵，僅收到「暫時無此計畫，為反應給市場部門」，讓不少人直呼「拜託金車復刻！！」、「好想再吃！金車拜託」、「拜託金車復刻！！」（編輯：陳雅雲）

 

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