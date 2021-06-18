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疫苗施打率一度降到47%　侯友宜籲長者：接種才有保護力

▲新北市今日開放不在籍85歲以上的長者，依區公所公布、通知的時間及地點就近接種。（圖／新北市政府提供）
▲新北市今日開放不在籍85歲以上的長者，依區公所公布、通知的時間及地點就近接種。（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-06-18 12:01:49

新北市已經為設籍85歲以上的長者完成接種AZ疫苗，從今（18）日起為不在籍的85歲以上長者施打疫苗；新北市長侯友宜也前往關心施打的情況，強調長者接種疫苗不求快速，而是求穩、求安全。

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▲新北市長侯友宜前往接種站關心長者施打的情況，謝謝醫護同仁全力支援，及所有長者和市民朋友配合，讓施打情況相當順利。（圖／新北市政府提供）
▲新北市長侯友宜前往接種站關心長者施打的情況，謝謝醫護同仁全力支援，及所有長者和市民朋友配合，讓施打情況相當順利。（圖／新北市政府提供）
 

侯友宜表示，新北市不在籍85歲以上的長者大概有3000人，新北市提供76處的接種站來做施打；這2、3天的總施打率為52%，第一天的施打率達到將近6成多，但施打的意願似乎有受到一點點的影響，所以昨日一度降到47%，還是希望長者能夠踴躍的出來施打，「打疫苗讓自己的身體，得到更多的保護。」

針對新北市的長者出現緩打潮，施打的年紀是否會向下放寬？侯友宜回應，因配發到新北市的疫苗是非常有限，除了長者依年齡分層的接種，還有1到3類及很多的長照機關都要施打；整體施打的分配，基本上都以長者的施打率6成左右分配，目前分配到82歲在籍、不在籍的都可接種，這樣的方向沒改變。

衛生局長陳潤秋說，新北市規劃26處中、大型的疫苗接種站，寬敞的空間和動線規劃，讓長者能在安全、安心的環境中接種疫苗；此外，各站均安排區公所人員助長者填寫資料及貼心引導，經醫師專業問診後，由護理師進行施打，並詳細說明、提醒施打後的注意事項。

今日開放不在籍85歲以上的長者，依區公所公布、通知的時間及地點就近接種，希望藉由接種疫苗的方式，讓長者提升保護力、對抗病毒威脅；另6月19日、20日將開放82到84歲及72到74歲的原住民長者接種，至於住宿型長照機構及洗腎的病患，由新北市200隊疫苗接種機動隊提供專業的服務。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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