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咖啡廳員工打架！「正義英雄狗」神救援　她看監視器狂讚

▲越南胡志明市一間寵物咖啡廳員工假裝打架，結果店內一隻狗挺身護主人，讓老闆看完監視器也大讚勇敢。（示意圖非當事狗/pixabay）
▲越南胡志明市一間寵物咖啡廳員工假裝打架，結果店內一隻狗挺身護主人，讓老闆看完監視器也大讚勇敢。（示意圖非當事狗/pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-18 13:30:41｜2021-06-18 13:40:15

狗狗一直是人類最好的朋友，不管是農村還是城市，狗狗是民眾養最多的寵物，其養的時間越久，與狗狗之間的默契與情感越是深厚。近日，就有一間越南的寵物咖啡館，其員工在店內假裝吵架，結果一隻貴賓狗挺身而出，「正義英雄」的模樣，也讓老闆大讚「店內的狗狗真的非常保護員工」。

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一間在越南胡志明市的寵物咖啡館，兩名員工正在歇息，其中一名員工故意拿起一支棍棒假裝在另一名員工身邊揮舞，作勢要打人，結果身旁的貴賓狗立刻跳起，開始對著拿棍棒的員工瘋狂吠叫；後來員工假裝走掉後，又突然回來作勢要打人，貴賓狗又開始狂吠。

▲一隻貴賓狗挺身而出拯救被假打的女員工，狂吠猛叫，甚至直接撲到拿棍棒員工的腿上。（）
▲一隻貴賓狗挺身而出拯救被假打的女員工，狂吠猛叫，甚至直接撲到拿棍棒員工的腿上。（達志影像美聯社/Newsflare
這樣的畫面都被監視器錄製下來，老闆看完之後笑稱「這兩位員工只是在假裝打架，結果『超級英雄』就這樣跳進來救援，我們的咖啡館裡面有23隻狗和9隻貓，我對於這隻貴賓狗（Ca Chua）的反應感到滿意，對我們家的員工很是保護。」

事實上，狗狗本身就是群體動物，在還沒有主人飼養之前，當自己的同伴遇到威脅，其他夥伴也會共同面對這個威脅，而當自己被飼養之後，只要看到主人被欺負或者遭到威脅，必然會挺身而出，特別是家中最弱小的成員，像是剛出生的小寶寶！家裡有養狗的人肯定非常有共鳴！（編輯：張嘉哲）

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