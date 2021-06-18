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哪種麵條最好吃？網淚憶「學生時代神物」：比泡麵強好多

▲原PO表示，比起泡麵、拌麵之類的，他覺得鍋燒麵好吃很多，卻很少人把它列入宅居選項之一。（示意圖／NOWnews資料照）
▲原PO表示，比起泡麵、拌麵之類的，他覺得鍋燒麵好吃很多，卻很少人把它列入宅居選項之一。（示意圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-06-18 14:10:26

台灣受到本土新冠肺炎疫情爆發影響，全台進入三級警戒，民眾的伙食只能透過外帶、外送，和在家開伙，而不少人也會購買麵食、罐頭等保存期限較長的食品備用。近日，就有網友在PTT女孩版提到，比起泡麵、拌麵之類的，他覺得鍋燒麵好吃很多，卻很少人把它列入宅居選項之一，不禁疑惑「難道只有我喜歡鍋燒麵勝過其它嗎？」貼文隨即引發熱議。

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原PO表示，最近受到疫情影響，一直有台灣泡麵、乾拌麵、韓國泡麵和東南亞泡麵等快速食品出籠，網路上也有不少網友在討論，究竟哪幾款比較美味。

不過，原PO認為「都沒啥看到鍋燒麵的討論，但是比起泡麵、拌麵之類的，我還是覺得鍋燒麵好吃很多」，不僅麵條QQ的、湯好喝，而且也不用煮太久，量也適中，並稱「煮到一半還可以丟一堆東西下去，超讚的！」他不禁好奇詢問「怎麼很少人把它列入宅居選項之一，難道只有我喜歡鍋燒麵勝過其它嗎？」

▲原PO表示，比起泡麵、拌麵之類的，他覺得鍋燒麵好吃很多，卻很少人把它列入宅居選項之一。（圖／翻攝自PTT）
▲原PO表示，比起泡麵、拌麵之類的，他覺得鍋燒麵好吃很多，卻很少人把它列入宅居選項之一。（圖／翻攝自PTT）
貼文出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「現煮鍋燒烏龍超好吃，學生時代學校餐廳一碗50元」、「鍋燒麵湯頭很重要，要有味道但不能太濃郁，要清爽不能無味」、「我也愛鍋燒麵，但湯頭一定要好喝，不然就毀了QQ」、「我也覺得鍋燒麵好吃多了，比泡麵強好多」、「超喜歡吃鍋燒意麵，早餐都可以吃」、「突然好想吃鍋燒意麵」。

不過，也有網友表示「鍋燒意麵好吃但好容易餓」、「鍋燒意麵感覺好難自己煮喔」、「因為要冷藏不像泡麵保存方便」、「好吃但是份量少，而且容易買到地雷」。（編輯：賴詠璿）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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