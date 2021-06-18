哪種麵條最好吃？網淚憶「學生時代神物」：比泡麵強好多

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不過，原PO認為「都沒啥看到鍋燒麵的討論，但是比起泡麵、拌麵之類的，我還是覺得鍋燒麵好吃很多」，不僅麵條QQ的、湯好喝，而且也不用煮太久，量也適中，並稱「煮到一半還可以丟一堆東西下去，超讚的！」他不禁好奇詢問「怎麼很少人把它列入宅居選項之一，難道只有我喜歡鍋燒麵勝過其它嗎？」
貼文出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「現煮鍋燒烏龍超好吃，學生時代學校餐廳一碗50元」、「鍋燒麵湯頭很重要，要有味道但不能太濃郁，要清爽不能無味」、「我也愛鍋燒麵，但湯頭一定要好喝，不然就毀了QQ」、「我也覺得鍋燒麵好吃多了，比泡麵強好多」、「超喜歡吃鍋燒意麵，早餐都可以吃」、「突然好想吃鍋燒意麵」。
不過，也有網友表示「鍋燒意麵好吃但好容易餓」、「鍋燒意麵感覺好難自己煮喔」、「因為要冷藏不像泡麵保存方便」、「好吃但是份量少，而且容易買到地雷」。（編輯：賴詠璿）
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