鄰居送整盤「綠彎蔬菜」女困惑！老饕解答：鹹酥雞店常賣
不少民眾都會多吃蔬菜、水果，以此維持均衡營養，保持身體健康。對此，就有一名女網友指出，鄰居某天贈送了她一整盤綠色且外型彎曲的蔬菜，因而讓她納悶發問「這個叫什麼？請問大家這個該怎麼煮？」問題一出，便引發老饕們紛紛解惑。
編輯中心/綜合報導
2021-06-18 15:47:49
原PO於臉書社團《爆廢公社》上發文，表示左鄰右舍送了她一堆綠色蔬菜，隨後她也貼出照片，只見畫面中紅色盤子上放滿了許多色澤為綠色，且外型彎曲的蔬菜，文中她就好奇詢問「這個叫什麼？請問大家這個該怎麼煮？」
問題一曝光後，就有內行人指出該物正是「糯米椒」，直言「糯米椒，味道有點像青椒」、「這超好吃，氣味很好，又不會辣，對不吃辣的，大大的福音」、「這玩意兒怎麼煮都好吃」、「糯米椒。好吃啊」、「這是可遇不可求的好東西！我花錢都買不到啊！認真！」、「糯米椒，我有看過鹽酥雞店在賣 ，用炸的」。
另外也有老饕分享料理方法，「糯米椒，跟肉類一起炒超好吃的！」、「炒小魚干加豆豉，我可以吃8碗飯」、「青龍！！！炒小魚乾豆乾都好吃」、「用炸的，炸好瀝乾油後撒上一些胡椒鹽，超好吃」、「烤一烤撒點鹽就很好吃了」。（編輯：陳雅雲）