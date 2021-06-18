外送員月薪10萬不是夢？他列3點曝「實測結果」：還真的

外送平台近年來相當盛行，也因其合作商家多元，使不少人廣為使用，再加上現在正值疫情期間，更讓訂單爆量、外送員忙翻；不過，卻也讓很多人好奇「外送員到底適不適合當正職」，對此，就有網友表示「如果可以，真的不要」。





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該名男網友在社群平台《Dcard》上以「外送到底適不適合當正職？」為題發文，表示這個答案他可以很肯定地說「如果可以，真的不要」，至於有沒有可能月入十萬元，他則肯定地表示「只要肯跑，月入十萬不是夢」。





原PO接著說道，他遇過有位跑外送的前輩，一個禮拜跑88小時，賺了3萬2千多，「他說他月入都是十萬起跳的」，於是他決定也開始挑戰，從6月1日到6月16日，跑了14天52小時36分，賺進20286元，換算時薪約386元，「按照這個進度，這個月外送的錢大概是4萬出頭，扣掉油錢、換機油的錢，大概抓3000元，這樣每天大概上4小時，月薪3萬7，以上是『跑爽』的兼職的錢」。





▲外送員PO出所得截圖。（圖／翻攝自《Dcard》）

外送工作取代性質高

社會地位低

沒有勞健保、沒保障

貼文一出，有些網友認為，「當失業時沒有失業補助，危險發生時沒有勞保，退休也沒有多少錢，趁有能力時多去嘗試其他行業吧，外送你可以跑多久？現在賺得多，但存的多嗎，要跑還是建議換電車比較省，職訓局也有很多補助、方向讓你嘗試」、「正職要付出太多生命了」、「Omg現在才知道沒有勞健保」、「跑外送要買意外險，不然會賠了夫人又折兵」。





不過，也有網友表示，「希望跑的人少一點，對於要重考或考國考的，外送是個好選擇」、「外送當正職的路過，跑外送真正的優點不是好賺，就真的是體力活，雖然不太用動腦但精神要夠好，馬路三寶和猴子很多（自己也要注意不要當猴子），真正的優點是沒有笑裡藏刀的陰險同事和只會出一張嘴的低能老闆」、「單已經夠少了，你不要再吸引人來跑了好嗎」。（編輯：郭佩蓉）



