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外送員月薪10萬不是夢？他列3點曝「實測結果」：還真的

▲很多人好奇「外送員到底適不適合當正職」，對此，就有外送員表示「如果可以，真的不要」。（示意圖，圖中人物與內文無關／取自Pixabay）
▲很多人好奇「外送員到底適不適合當正職」，對此，就有外送員表示「如果可以，真的不要」。（示意圖，圖中人物與內文無關／取自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-18 16:59:22

外送平台近年來相當盛行，也因其合作商家多元，使不少人廣為使用，再加上現在正值疫情期間，更讓訂單爆量、外送員忙翻；不過，卻也讓很多人好奇「外送員到底適不適合當正職」，對此，就有網友表示「如果可以，真的不要」。

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該名男網友在社群平台《Dcard》上以「外送到底適不適合當正職？」為題發文，表示這個答案他可以很肯定地說「如果可以，真的不要」，至於有沒有可能月入十萬元，他則肯定地表示「只要肯跑，月入十萬不是夢」。

原PO接著說道，他遇過有位跑外送的前輩，一個禮拜跑88小時，賺了3萬2千多，「他說他月入都是十萬起跳的」，於是他決定也開始挑戰，從6月1日到6月16日，跑了14天52小時36分，賺進20286元，換算時薪約386元，「按照這個進度，這個月外送的錢大概是4萬出頭，扣掉油錢、換機油的錢，大概抓3000元，這樣每天大概上4小時，月薪3萬7，以上是『跑爽』的兼職的錢」。

▲外送員PO出所得截圖。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲外送員PO出所得截圖。（圖／翻攝自《Dcard》）
不過，若以「正職」的時數來看，大概都是原PO的三倍，也就是每天最少跑10小時，「你要說賺得多其實也還好，勞碌命，還是要考慮到未來」，而他也點出三大缺點，「外送工作取代性質高」、「社會地位低」和「沒有勞健保、沒保障」，若是突然出了車禍，收入就歸零，直接GG。他也表示，當外送員還得禁得住颳風、下雨、大太陽，夏天結束後直接變黑人，因此建議「如果今天想賺個零用錢，是還可以跑一下，千萬別把這個工作當正職，你各位還年輕啊，還有很多事可以去做 」。

貼文一出，有些網友認為，「當失業時沒有失業補助，危險發生時沒有勞保，退休也沒有多少錢，趁有能力時多去嘗試其他行業吧，外送你可以跑多久？現在賺得多，但存的多嗎，要跑還是建議換電車比較省，職訓局也有很多補助、方向讓你嘗試」、「正職要付出太多生命了」、「Omg現在才知道沒有勞健保」、「跑外送要買意外險，不然會賠了夫人又折兵」。

不過，也有網友表示，「希望跑的人少一點，對於要重考或考國考的，外送是個好選擇」、「外送當正職的路過，跑外送真正的優點不是好賺，就真的是體力活，雖然不太用動腦但精神要夠好，馬路三寶和猴子很多（自己也要注意不要當猴子），真正的優點是沒有笑裡藏刀的陰險同事和只會出一張嘴的低能老闆」、「單已經夠少了，你不要再吸引人來跑了好嗎」。（編輯：郭佩蓉）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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