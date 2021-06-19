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房市／北市危老核准488件　寺廟、戲院也申請

▲台北市危老案件最新統計已核准488件。（圖／NOWnews資料照片）
▲台北市危老案件最新統計已核准488件。（圖／NOWnews資料照片）

財經生活中心/綜合報導

2021-06-19 08:00:00

台北市危老案件最新統計已核准488件，今年有機會超過500件，由於危老條例今年5月11日起時程容積獎勵再減2%，北市危老再現搶掛潮，統計今年3月至5月11日止共有105件申請案，而北市參與危老改建的老舊建物型態相當多元，除了老舊透天、舊商辦、整批公寓、老舊飯店與戲院外，甚至還連寺廟都參與危老改建。

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，危老在高房價與高地價的區域推動得如火如荼，尤其是所有權越單純，且土地面積越大的產品越為受惠，目前北市中已經有老舊建築參與改建，包括這一年多來受疫情重創的飯店業，從規模較大的上市飯店業到一般規模的飯店業者，都申請為老改建，另外還有許多老商辦大樓、甚至是戲院、市場、地上權、寺廟等，都有順利核准危老改建計畫。

根據北市建管處的資料顯示，目前申請核准危老改建通過的有488件，飯店大樓改建的有國賓大飯店、神旺大飯店、昰美飯店、宣美飯店、六福客棧、台北馥敦飯店，舊辦公大樓則有上海商業儲蓄銀行、蘇黎世大樓與中山區數筆壽險大樓危老改建案，另外較著名的危老改建還有信義行政中心地上權、電影院的日新戲院、南門市場，甚至還有大同區的龍雲寺，都參與了這幾年的北市危老改建計畫。

另北市統計至今年5月底，已受理申請重建計畫704件，申請量、核准量及核准率都高居全國之冠。危老條例於今年5月11日起時程容積獎勵再減2%，北市危老重建計畫也再現搶掛潮，統計今年3月至5月11日為止，共有105件申請案，北市危老重建案熱度不減。

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