13處市場休市　侯友宜撂話：無法落實防疫「就是停業！」

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侯友宜表示，端午節的連續假期過後市場休市，昨（17）日開市後，他也特別關切市場的管理是否落實（防疫），因此請市場處、區公所及警察單位到各市場查訪，希望能低度的活動；不過，昨日看了土城區延吉街的市場，發現不僅沒有落實出入口的管制，個別的攤商也無法落實防疫。
侯友宜指出，尤其開立稽查單之前，已經規勸多次，今日複查又沒通過，因此勒令從19日至21日停業3天，未經改善不得復業；新北市對市場的管理非常清楚，只要沒辦法做到人流的管控、有效的落實防疫，「就是停業！」希望藉由更低度的活動，落實防疫的工作，能有效的控制疫情。
新北市市場處長盛筱蓉補充，目前休市的市場共13處，其中共11處為自主休市，其中汐止區中正市場外攤、土城區的延吉街市場，因未落實防疫的相關措施，被市府勒令停業，未經改善不得復業；汐止中正市場外攤已提送人流管制的計畫並經審查通過，預計將於明(19)日復市。
盛筱蓉說，公有市場的瑞芳美食廣場、淡水中正美食廣場、蘆洲美食廣場、野柳攤集場，及民間樹林興仁花園夜市、淡水沙崙夜市、永和樂華夜市、林口夜市，一律自主休市到6月28日；民有零售市場的中和勝利市場、中和文元市場，則是自主休市到6月21日，另外新莊宏泰市場自主休市到6月22日。
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