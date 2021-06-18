COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

13處市場休市　侯友宜撂話：無法落實防疫「就是停業！」

▲土城區延吉街的市場，發現不僅沒有落實人流的管制，個別的攤商也無法落實防疫。（圖／新北市市場處提供）
▲土城區延吉街的市場，發現不僅沒有落實人流的管制，個別的攤商也無法落實防疫。（圖／新北市市場處提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-06-18 18:11:43｜2021-06-18 18:28:23

為了能有效的控制疫情，新北市長侯友宜今（18）日在防疫應變的會議上宣布，土城區的延吉街市場，因複查沒過，勒令從19日起至21日停業3天；並撂話，只要沒辦法做到人流的管控、有效落實防疫，「就是停業！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲新北市長侯友宜撂話，市場只要沒辦法做到人流的管控、有效落實防疫，「就是停業！」（圖／新北市政府提供）
▲新北市長侯友宜撂話，市場只要沒辦法做到人流的管控、有效落實防疫，「就是停業！」（圖／新北市政府提供）
 

侯友宜表示，端午節的連續假期過後市場休市，昨（17）日開市後，他也特別關切市場的管理是否落實（防疫），因此請市場處、區公所及警察單位到各市場查訪，希望能低度的活動；不過，昨日看了土城區延吉街的市場，發現不僅沒有落實出入口的管制，個別的攤商也無法落實防疫。

▲新北市土城區的延吉街市場，因複查沒過，被勒令從19日起至21日停業3天。（圖／新北市政府提供）
▲新北市土城區的延吉街市場，因複查沒過，被勒令從19日起至21日停業3天。（圖／新北市政府提供）
 

侯友宜指出，尤其開立稽查單之前，已經規勸多次，今日複查又沒通過，因此勒令從19日至21日停業3天，未經改善不得復業；新北市對市場的管理非常清楚，只要沒辦法做到人流的管控、有效的落實防疫，「就是停業！」希望藉由更低度的活動，落實防疫的工作，能有效的控制疫情。

新北市市場處長盛筱蓉補充，目前休市的市場共13處，其中共11處為自主休市，其中汐止區中正市場外攤、土城區的延吉街市場，因未落實防疫的相關措施，被市府勒令停業，未經改善不得復業；汐止中正市場外攤已提送人流管制的計畫並經審查通過，預計將於明(19)日復市。

盛筱蓉說，公有市場的瑞芳美食廣場、淡水中正美食廣場、蘆洲美食廣場、野柳攤集場，及民間樹林興仁花園夜市、淡水沙崙夜市、永和樂華夜市、林口夜市，一律自主休市到6月28日；民有零售市場的中和勝利市場、中和文元市場，則是自主休市到6月21日，另外新莊宏泰市場自主休市到6月22日。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您認為國內COVID-19疫苗申請是否有偏袒特定廠商？

沒有偏袒，不需要過多的揣測
有偏袒，就是差別待遇
14.44%85.56%
2021-06-17-2021-06-20

您是否同意「勞工紓困貸款」應該要增加額度與名額？

同意，應要維護勞工權益
不同意，錢要花在刀口上
89.59%10.41%
2021-06-16-2021-06-19

您認為6/28降級的可能性？

可能，都有疫苗了
不可能，假期剛過說不定再爆發
11.37%88.63%
2021-06-16-2021-06-19

前衛生署長楊志良推動為新冠死者家屬進行國賠訴訟，您認為合理嗎？

合理
不合理
56.62%43.38%
2021-06-15-2021-06-18
指揮中心日前稱疫苗採購需要有「原廠授權書」，郭台銘強調BNT疫苗是透過上海復星向德國BNT購買，疫苗德國製作、德國直送，您能接受此合約嗎？

指揮中心日前稱疫苗採購需要有「原廠授權書」，郭台銘強調BNT疫苗是透過上海復星向德國BNT購買，疫苗德國製作、德國直送，您能接受此合約嗎？

繼續作答
最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

繼續作答
即時
推薦閱讀