避免將病毒帶回家　林右昌籲：力行「防疫新生活」

為了有效阻斷病毒的傳播鏈，基隆市長林右昌今（18）日在與長庚醫院基隆院區感染科主任葉忠智，一同呼籲市民力行「防疫新生活」，包括出入公共場所戴口罩、勤洗手以及保持社交距離等，避免將病毒帶回家。
記者陳志仁／基隆報導
2021-06-18 18:50:23
林右昌在防疫記者會中指出，今日CDC公布全國187例本土確診個案，其中基隆有4例，都是護理之家及養護中心住民；案13804是30多歲男性，因執行護理之家加強版管理準則，定期監測採檢確診但無症狀，另案13805、案13852及案13853各是60多歲女性、80多歲男性及70多歲女性，都是養護中心住民，因執行養護中心加強版管理準則，3人都無症狀，已收治醫院。
林右昌表示，基隆市很多的案例，都是由基隆或雙北的職場環境將病毒帶回家中；因此，特邀葉忠智向市民說明，最有效阻斷病毒的方式，就是力行「防疫新生活」，包括出入公共場所都要戴口罩、勤洗手以及保持社交距離，避免將病毒帶回家，在家中難以避免生活上的接觸，請大家一定要注意自主健康管理，有任何症狀都要儘早就醫，越早發現，就越能減少傳播的範圍及嚴重程度。
林右昌強調，北北基桃是一個首都生活圈，即便是三級警戒的期間，也未曾管制民眾的流動或移動，每天人流的移動，單一個城市「+0」，其實意義並不大；整個防疫是全國一致性的工作，需要大家一起來努力。
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