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房市／危機入市？這些事要特別注意

▲疫情期間若想進場購屋，自身財務狀況、手續辦理時間等，都必須更加審慎評估。（圖／NOWnews資料照片）
▲疫情期間若想進場購屋，自身財務狀況、手續辦理時間等，都必須更加審慎評估。（圖／NOWnews資料照片）

財經生活中心/綜合報導

2021-06-21 08:30:00

全台目前仍在疫情三級警戒，但部分有首購、換屋等剛性需求者，仍有進場買房的想法。若此時購屋，有哪些事情更要特別注意？房市專家提醒，物件有無開放看屋、看屋時注意防疫之外，央行自去年底有幾波信用管制，目前房貸條件有很大機率不比去年好，加上疫情恐拉長作業時間，買方在評估自備款及購屋流程所需時間上，均要有提高的準備。

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針對此時有意進場購屋的剛需買方，信義房屋永康鹽行店店長李聿旌表示，最重要的仍是喜不喜歡這間房子、房子是否符合需求；其次，現在是疫情期間，建議買方更要審慎評估財務能力及日後的還款能力，包括本身從事的產業以及收入是否穩定，自備款部分也要先準備總價的3成左右最保險，可考慮再將貸款年限拉長至30年，減輕每月負擔、兼顧生活品質，等到有多餘收入如年終獎金等，可單次單筆較大金額償還，以降低利息。

大家房屋企劃研究室專案副理郎美囡進一步說明，疫情期間想進場買房，最大困難在於許多社區大樓「禁止看房」，即使真能現場看屋，也要多注意防疫措施。

其次，郎美囡表示，疫情期間看屋，屋況上要注意的事與一般時期無太大不同，唯要考慮，假設物件有裝潢，該裝潢是否符合自身的喜好與需求，因為現階段要找設計師、工班施工都比以往難，假設無法立刻更動裝潢，現有裝潢「能接受嗎？」

至於財務方面，郎美囡表示，去年底央行就陸續祭出幾波信用管制，因此今年以來的貸款成數、鑑估值本來就不像去年條件這麼好，建議買方要將自備款抓得更有餘裕一些，以備不時之需；此外，因疫情期間銀行、地政機關多分流上班，購屋相關所需的手續時間也會跟著拉長，假設買方原本是租屋，要跟房東壓一個日期退租，或是原本的房子要換屋出售，時間上都得抓得寬鬆一些。

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