房市／台中樹孝路不同門牌　房貸差逾百萬

台中市樹孝路全長僅約1.7公里，但頭、尾端分別位於太平、北屯兩區，房價價差竟相當顯著；根據金融聯徵中心資料，以去年第四季為例，太平區門牌的樹孝路，平均房貸金額501萬，北屯區門牌則達944萬，等於同條路房貸負擔差了上百萬。在地房仲指出，北屯門牌的樹孝路近10期重劃區，屋齡新，總價相對較高，太平門牌的樹孝路則多中古屋，優勢在於總價親民及更便利的機能。
財經生活中心/綜合報導
2021-06-21 18:30:00
金融聯徵中心資料顯示，去年第四季太平區門牌的樹孝路，平均授信額度501萬，以平均貸款成數7成回推，購屋總價約720萬左右，而北屯區門牌的樹孝路，平均授信額度達944萬，以貸款成數74成回推，購屋總價則約1280萬左右。即使時間拉長來看，從2009年有資料以來，太平區的樹孝路平均授信額度487萬，也較北屯區的樹孝路785萬，房價更為親民。
信義房屋太平樹孝店店長陳昱帆說明，樹孝路前端屬太平區，與中山路三段接壤，一路往北過太順路之後才進入北屯區。北屯區門牌的樹孝路近十期重劃區，因此近年也有一些新推案，帶動整體房價，例如近期當地預售屋已經喊出每坪26萬元左右的價格。
至於太平區門牌的樹孝路，則屬於發展成熟的樹孝商圈。陳昱帆指出，由於發展較早，當地大樓、透天的屋齡相對較老，僅1棟屋齡較新的大樓，3房總價約千萬初，其餘多是屋齡25年以上的中古大樓，以及屋齡15年左右，及高於20年以上的中古透天。
陳昱帆表示，樹孝路頭、尾兩端物件其實各具優勢，前端太平區的樹孝路雖然屋齡高，總價卻相對親民，且所處商圈機能也更為成熟，包括全聯、便利商店、各式診所、補習班等都一應俱全；尾端北屯區的樹孝路，屋齡新穎，唯生活所需多倚賴既有的樹孝商圈，機能略差。因此，買方一般都會依個人預算、屋齡，以及對生活機能的看重程度來做選擇。