好市多黑卡沒禮遇感？她氣「買嘸還限購」：只有費用升等

美式賣場「好市多」深受台人喜愛，除了常祭出優惠價格，商品的品質也受到一定程度的把關，讓不少死忠顧客一再前往消費；而進入好市多也需會員卡，去年更推出全新「黑鑽卡」，只要憑卡消費，就能享有2％回饋，但就有網友抱怨將會員卡升等後，許多優惠的商品依然買不到，甚至還有些要限購，讓她沒有「禮遇感」，貼文一出，掀起熱議。





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該名女網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文並PO出一張她寫給好市多的「會員建議表」，內容指出，自從聽了好市多建議升等黑鑽卡後，常常優惠的東西買不到，甚至有時還會限一卡一份（不是因疫情保固商品），讓她覺得升等黑卡，除了費用升等以外，「並無禮遇的感覺」。





原PO接著說道，「即使回饋有超過卡片年費又如何？若購買經驗令人不悅，何須此卡呢」，並在文內再次表示不滿「真的覺得不舒服」。





▲一名女網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文並PO出一張她寫給好市多的「會員建議表」。（圖／翻攝自《Costco好市多 商品經驗老實說》）

不過，也有網友表示，「就是因為搶手才會限制購買，很難理解嗎？說真的，不能遵守人家也沒說不能解約，又沒逼你辦卡升等，不買最大不是嗎」、「那就退卡阿？不限制一卡一份，你連一份都沒有」、「什麼時候有說辦黑鑽卡有禮遇了？不是本來就一直主打回饋比較高而已？到底多少人誤解了」、「黑鑽卡的遊戲規則算是說得很清楚，就是回饋%。我應該沒有漏看，哪一條有說商品保留給黑鑽卡會員？不要幫自己升等那些商家沒有答應的特權，沒有期望就沒有失望啊（也是黑鑽卡會員路過）」。（編輯：郭佩蓉）



