資格不符硬投履歷！求職妹突接「神秘來電」　過來人秒懂

全台因新冠肺炎影響進入防疫三級警戒，不少企業和公司因為疫情考量，只能暫緩招攬新人的計畫，或是將面試改為利用視訊功能的線上面試，避免員工或求職者暴露病毒風險。不過隨著疫情有趨緩跡象，部分公司也重啟徵人工作，日前就有名女網友表示，連假期間自己投了不少履歷卻發現自己資格不符，沒想到今日卻突然收到公司的電話通知，話題曝光後也掀起不少網友討論。

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這名女網友在社群論壇《Dcard》上分享這個經驗，她提到自己目前正在求職，趁著端午連假期間投了不少份職缺，但普遍都只有提供自傳跟學歷，今天卻突然收到某公司傳來的信件，希望原PO能填寫對方的履歷表，「但我發現我的資格不符（工作年資、證照要求），就不打算報名了」。

▲職缺上的條件要求是否真的會對應徵工作產生影響呢？（示意圖／pixabay）

原PO認為自己的學經歷並不符合對方開出的徵才條件，因此決定並不多做回覆，沒想到當天下午對方公司卻撥了兩通電話，原PO這才向對方坦言「因為自己資歷不符所以沒有回信」。出乎她意料的是，對方卻告訴她沒關係，希望她照樣回傳履歷，「若沒問題會安排面試」。

這就讓她感到相當忐忑，不禁發文求助這樣的情況是否常見「想請問有相關經驗的人，資格不符也應徵上的嗎？怕自己能力不夠」，而文章曝光後，不少過來人也紛紛留言給出建議，其中大部分的網友就勸慰原PO要她別想太多，「試試看啊！上了到時候真的不行就離職」、「目前找到的工作當初也想找1-2年工作經驗的，我是應屆新鮮人，抱著先投再說的想法最後順利拿到offer」、「就算沒有經驗，建議網站上寫年資要求1-3年如果有喜歡的都投看看，反正投了妳也沒有損失，不要無經驗去投職稱有資深的職缺就好」。（編輯：楊智傑）