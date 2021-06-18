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傳LINE點40杯手搖！客加碼喊：90分內送達　闆娘一看氣炸

▲一名手搖杯老闆娘發文抱怨，有客人傳LINE點了40杯手搖，還要求90分鐘內送達，誇張行徑讓老闆娘也忍不住氣炸。（示意圖／翻攝自PhotoAC）
▲一名手搖杯老闆娘發文抱怨，有客人傳LINE點了40杯手搖，還要求90分鐘內送達，誇張行徑讓老闆娘也忍不住氣炸。（示意圖／翻攝自PhotoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-06-18 23:25:46

台灣手搖飲料店林立，飲品種類多元，冰塊、甜度還能依照個人喜好進行客製化調整，不少台灣人更是熱愛在手搖杯中「加料」，增添豐富口感與不同層次。不過近日就有名手搖店老闆娘發文抱怨，竟有客人突然來電要求「40杯品項不同」的手搖要在1小時半內送達，老闆娘告知對方必須提前一天下訂後，竟反遭客人怒嗆還封鎖，讓她無奈感嘆「當我們超人？」。

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這名辛酸的老闆娘在臉書社團《爆怨2公社》發文表示，昨日打烊前這名客人突然透過LINE向她訂了9杯飲料來「卡位」，今早10點卻又突然陸續傳了總共40杯不同口味、冰塊、甜度的訂單，要求她11點30分送達，「我們從頭到尾都沒口頭答應他說可以送，只能打電話給對方說沒辦法送，珍珠茶類都來不及準備，並告知大量訂單須前一天確認好」。

不料這名客人卻以「前一天已有告知卡位」的邏輯試圖說服她，還向老闆娘表示自己都已經和同事收完錢，公司附近也只勝原PO經營的飲料店能配合疫情期間外送，要求她務必送達。不過老闆娘也只能委婉告知對方 ，在這麼緊迫的時間和數量實在是趕不出來，結果對方卻直接怒嗆「沒關係，以後不會再跟你們訂購了！」，語畢更直接封鎖原PO。

▲（圖／翻攝自臉書社團《爆怨2公社》）
▲原PO不顧他人的說法讓老闆娘相當無奈。（圖／翻攝自臉書社團《爆怨2公社》）
遇到這種奧客，原PO也不禁大翻白眼，無奈抱怨「是在哈囉！茶類珍珠波霸不用煮不用悶？而且車距約莫14公里外是當我們超人？」。而不少網友看完這個經歷後也紛紛留言表示「台灣鯛不會因為疫情而減少」、「這種不是顧客，只是來擾民的而已」、「還好沒接，接了以後才是麻煩的開始，訂飲料都能這樣了，送過去一定更多問題」、「預約卡位是哪一招？」、「可能不知道吃飯要洗米煮飯的道理一樣！」。（編輯：楊智傑）

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