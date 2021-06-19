為BTS肯瓊醬衝麥當勞！她少做「1件事」 回家見悲劇崩潰
連鎖速食店麥當勞時常推陳出新，不僅餐點美味，還有「點點卡」和「麥當勞報報app」等優惠使用，深受不少民眾喜愛；而9日台灣麥當勞推出所謂「The BTS Meal」防彈套餐，是與南韓超人氣團體防彈少年團（BTS）聯名的全球品牌活動，已經陸續在50個國家開賣。不過，17日一名女網友在《Dcard》表示，她為了肯瓊醬點了防彈套餐，豈料回家後一打開發現「慘劇」崩潰，並呼籲帶走餐點前一定要記得檢查餐點。
編輯中心/綜合報導
2021-06-19 10:12:32
原PO表示，想嚐鮮「肯瓊醬」到麥當勞點了防彈套餐，在門口排隊的時候，她詢問店員「麥克雞塊的醬料都還有嘛？」想說若沒有的話就改吃漢堡，店員1號回應「都有喔」。進去櫃台點餐之後，店員2號表示「麥克雞塊可以選一種醬料呦」，原PO直回「那我要肯瓊醬」，心想「還沒吃過有點期待，雖然現場很忙，但店員2號的態度也好好哦！」取餐的時候還向店員3號多要了番茄醬跟糖包，笑稱「薯條就是要搭配番茄醬加糖呀！」
原PO開開心心的回家，結果扯開紙袋要把薯條倒出來的時候，卻發現裡頭裝的是「糖醋醬」，崩潰直呼「我傻眼，真的傻眼，說好的肯瓊醬勒？我還不死心的翻發票出來，想說如果點錯就算了」，結果一看發票印著「BTS肯瓊醬包」，她絕望表示「沒有點錯應該是放錯了，我是為了醬才點雞塊的呀！好吧，只能改天再點一次了，這一次一定會檢查醬料」。
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「我跟我朋友都還蠻喜歡肯瓊的」、「我蠻喜歡新醬的欸」、「肯瓊醬好吃，但我只吃過一次就沒貨了QQ」、「我覺得新的都很好吃欸，但肯瓊我只沾薯條，沾雞塊好辣，面積太大」、「我點肯瓊醬，店員給我甜辣醬」。
不過，也有網友表示「糖醋醬唯一信仰」、「糖醋醬還是經典啊，新醬嚐鮮就好，我吃過之後還是回歸糖醋醬」、「很多人都說肯瓊很好吃，但我真的覺得完全不搭，還是糖醋醬最搭」、「沒事啦！那個BTS的醬真的很難以言喻，我打開，3個人都只有沾一點點試味道而已就沒有再吃了」。（編輯：賴詠璿）