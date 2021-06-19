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超速3公里收「7萬罰單」！駕駛崩潰喊吃土　全場卻讚翻

▲有網友抱怨自己在澳洲開車上高速公路，因超速3公里遭罰7萬多台幣，引發熱議。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自pixabay）
▲有網友抱怨自己在澳洲開車上高速公路，因超速3公里遭罰7萬多台幣，引發熱議。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-19 10:35:59

在台灣，若汽車駕駛在高速公路上超速將被處3000元到6000元罰鍰，而要是嚴重超速、超速60公里以上者，則可處以6000元到2萬4000元罰鍰，並當場禁止其駕駛及吊扣汽車牌照6個月。不過有網友透露，在澳洲的高速公路上超速3公里，就收到澳幣3304元、約新台幣72688元的罰單，讓他嚇壞了。高額罰款引發大家討論，許多網友都認為，相較之下台灣實在罰得太輕了！

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該網友在臉書社團《爆怨2公社》發文，直呼「在高速公路時速超過3公里，要繳3304.00澳幣，是什麼樣的體驗？」原PO秀出自己收到的罰單，解釋說「道路速限100、時速合理區間107，實際時速110」，超速3公里就被罰7萬多台幣，讓原PO崩潰表示，「我還以為是小數點點錯位置了勒，連土都吃不起...」

▲網友在澳洲收到超速罰單，金額讓他好崩潰。（圖／翻攝自《爆怨2公社》臉書）
▲網友在澳洲收到超速罰單，金額讓他好崩潰。（圖／翻攝自《爆怨2公社》臉書）
但底下卻有許多網友反而認為是台灣罰得太輕，「是台灣太輕不是國外太重！」、「我去過澳洲，基本上不太敢開車，不小心被罰付不起」、「台灣超速一百公里的罰款還不到澳洲的一半，結果還一推人說警察取締超速是在搶錢，實在是呵呵」、「台灣罰則太輕，真的希望跟澳洲罰則一樣嚴苛」、「台灣應該要跟進，現在罰則太輕了」、「希望台灣比照辦理」。

不過也有網友覺得，「國外限速的合理性比太灣高太多。台灣是為了開你罰單寫的限速」、「可能公司車的關係」、「因為公司車是罰單位不是罰人阿」。而原PO也補充解釋公司車帳單是寄給公司負責人，罰款確實比較高，「如果要提出駕駛者負責罰款，就會扣駕照點數，罰款也會降很多，但駕駛者的駕照就會有曾經超速的紀錄，點數扣完，駕照就會被停照」。（編輯：倪浩軒）

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