他吃剉冰撈起「謎樣配料」！網喊3字嗨炸：小時候超愛的
台灣夏季氣候炎熱，來一碗剉冰清涼又消暑，尤其是傳統剉冰配料應有盡有，深受不少民眾喜愛。對此，近日一名網友在臉書社團《爆系知識家》提到，吃剉冰點了一個配料，外型為彩色和透明球型，好奇詢問「有人知道這個小顆粒配料的名稱？」貼文曝光引發熱議，釣出內行人專業解惑，更有網友直呼「小吃時候超愛吃這個！」
編輯中心/綜合報導
2021-06-19 10:50:52
原PO指出，吃剉冰的時候點了一個配料，外型為小小的球狀，顏色有彩色和透明的。他疑惑表示「吃剉冰配料小疑問，有人知道這個小顆粒配料的名稱？一般要去哪裡才買得到呢？感謝神人告知」；有網友好奇詢問「請問內有無包餡，口感，味道？」原PO則回應「顏色透明，脆脆口感，無餡無味」。
網友們一看照片立刻指出「我20多年前在牛排店工作，沙拉吧上的剉冰＆燒仙草甜品配料，訂單上是稱水晶圓」、「是水晶圓」、「傳統市場買得到」、「水晶珠」、「小吃時候超愛吃這個！脆脆的好吃」、「傳統市場有賣記得叫珍珠圓」、「我也很愛吃這個，我們這的菜市場以前有」。
對此，也有網友表示「這個吃多真的不好吃餒」、「直接問店家，他們都會告訴你商品名，然後去食品雜貨行問有沒有，基本都有」、「好像水晶寶寶」、「我吃過咬下去有荔枝口味、百香果口味、優格口味的！好吃，你可以搜尋爆爆珠」。（編輯：賴詠璿）