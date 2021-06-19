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為何一堆人早上才洗澡？眾抖「2優勢」贏晚上洗：搞錯了

▲每個人的生活習慣大不同，有些人早上洗澡，有些人則是晚上。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲每個人的生活習慣大不同，有些人早上洗澡，有些人則是晚上。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-19 11:01:02

每個人的生活習慣大不相同，有些人是回到家之後，如果沒有洗過澡絕對不會上床，就被細菌沾染了床鋪，不過，也有人認為一整天沒出門或者沒流汗，隔天再洗也沒差。而就有網友討論「朋友說他都隔天早上才洗澡，到底怎麼回事？」貼文引發熱議。

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原PO在PTT貼文指出「前幾天跟朋友聊天，後來才發現他竟然都隔天才洗澡....不管今天多髒多累就躺在床上睡去，想問一下這樣的女生多嗎？我自認為床是一個很神聖的地方，不管如何，就是要洗澡完才能躺下去，請問男生有辦法接受這樣的女朋友嗎？」

▲網友分享自己朋友居住在水情吃緊的縣市，但洗澡時卻爽泡澡，結果照片一看，讓網友全驚呆。（示意圖/Pixabay）
▲網友認為床是非常神聖的地方，應該要洗完澡才能夠上床。（示意圖/Pixabay）
貼文一出，網友紛紛回應「真的髒死了...完全不能接受」、「早上洗澡和晚上洗澡，感覺差不多啊，都是一天洗一次」、「前女友就這樣啊，真的講好幾次都沒用」、「原來不只有我這樣覺得，沒洗澡上床真的感覺超怪」、「絕對不行，一定要乾淨才能碰床，上床前還要洗腳擦腳」、「真的會吐出來」。

不過，也有網友點出早上洗澡的原因「早上洗澡精神比較好啊，而且也能乾乾淨淨的出門見人， 而且身旁有不少朋友也都是早上洗」、「覺得習慣問題，如果真的沒流什麼汗，早上洗澡完再出門精神超好，也能乾淨見人」、「拜託，重點根本不是何時要洗澡，是床單要定時換吧」、「你們自己問，如果床這麼神聖，請問你們多久換一次床單？」、「早上洗+1精神超好也能乾淨出門，除非是流汗流爆，不然晚上洗完睡起來也還是髒啊，重點是床單定期要更換，是不是很多人搞錯什麼了？」（編輯：張嘉哲）

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