衝好市多補貨！女結帳後「多1舉動」　全場狂讚：我也會

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原PO也提到，有時候大家會忘了保持安全距離，結帳後她將推車推進停車場，站在一旁將全部物品一一擦拭消毒，卻發現守著樓層入門的工作人員從頭看到尾，一直看著她擦，不禁自嘲「應該覺得這位阿姨很有事！」最後附上一張照片，笑稱「防疫人人有責，擦拭物品的阿姨是本人」。
貼文一出，隨即引發熱烈討論，許多網友稱讚「妳不孤單，我們也是帶著酒精，要上車前全身噴過一遍，買的東西也全噴過一遍才敢上車」、「放入購物前我都會先噴酒精，回家後再用酒精溼紙巾全部擦過一遍」、「別管他人眼光，自己防疫做好，不帶回病毒比較重要！我們也都是這樣謹慎處理」、「拿到東西就是瘋狂噴酒精這種行為我認為很正常」、「一直噴＋1，每一面都要噴到才行」。
不過，也有網友表示「三級後我自己不管去哪菜市場、超市、大賣場，只要看到人多我直接離開，寧願白跑一趟也不要進去人擠人增加風險，家裡有兩老寧可小心一點」、「去Costco好多人都還是慢慢地逛街耶，覺得很昏倒」、「現在疫情期間還是不太敢去，怕怕的」。
對於民眾搶購潮一事，先前經濟部就表示經過一整年的準備，國內民生物資很充足。口罩、衛生紙、泡麵等，產能、庫存都足夠，呼籲民眾防疫優先，應該避免多人群聚；經濟部亦指出，若有購買需求，也請配合賣場同仁的防疫指引，結帳不要靠太近，慢慢買、適量買。（編輯：賴詠璿）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。