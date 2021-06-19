搬家入厝忙拜拜！他疑惑「地基主一定要嗎」 內行曝關鍵
台灣民間習俗應有盡有，其中不少人在入厝時，會遵循傳統「拜地基主」儀式，祈求日後入住平安順遂。不過，有網友表示自己不太想拜地基主，但周圍的人說一定要拜，讓他不禁好奇詢問「可以拜土地公嗎？有人有經驗嗎？」
編輯中心/綜合報導
2021-06-19 12:00:04
該網友在PTT發文表示，最近準備搬家，於是碰上該怎麼拜拜的問題。原PO透露自己沒有拜拜的習慣，又聽說地基主只要有拜，逢年過節要一直拜下去。擔心自己持續不了，也怕拜錯更糟糕，就不太想拜地基主。但周圍的人又勸說一定要拜，讓他好猶豫。
原PO最後不禁請教大家，「是不是也可以拜土地公？有人有經驗嗎？社區大樓那種中元普渡集體大拜拜的算嗎？」問題一出掀起討論，網友紛紛留言回覆說，「我還以為土地公必拜，地基主我是簡單拜一次」、「拜拜在於誠意...形式方面隨意就好」、「地基主每年只拜過年端午中元，準備兩個雞腿便當也沒什麼麻煩的」、「地基主我只有剛搬家那年有拜，然後中元普渡我也是有空才拜，秉持著心誠則靈，我是覺得神明沒那麼小氣」、「找同縣市有名的正神大廟或是同里的土地公廟拜拜就可以了」。
另外也有網友認為，「入厝的重點是日期，不是有沒有拜神佛的問題」、「其實拜給別人看是一個重要的因素，宗教也是一種人際關係」、「不信就不用拜」、「沒有拜＋1，其實沒有拜拜習慣不用硬拜」、「入住到現在2年多，沒拜過，一切正常」。（編輯：倪浩軒）