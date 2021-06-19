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倒數10天才買BTS套餐！她驚「沒賣了」　真相曝：有提醒

▲網友分享自己要去買麥當勞BTS套餐，結果卻撲了個空，飲恨收場讓他感到可惜。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲網友分享自己要去買麥當勞BTS套餐，結果卻撲了個空，飲恨收場讓他感到可惜。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-19 11:56:28

麥當勞近日與南韓知名團體防彈少年團聯名推出「BTS套餐」，其內容物為十塊雞塊套餐搭配兩種獨特的醬料，讓想嚐鮮的民眾紛紛上門購買，活動從6月9日開跑，將一路賣到29日。不過，就有網友分享自己去麥當勞買BTS套餐時，店員竟然說沒賣了，讓他非常傻眼，貼文引發熱議。

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原PO在「爆廢公社」貼文指出「一開始開賣的時候，很多人都說不要跟風跟群聚，不要搶第一時間去買，現在已經剩下10天可以買，中午有經過就順便要去買一組來吃吃看，結果進去櫃檯點餐之後，店員跟我說『我們沒賣了』，活動期間不是還沒結束嗎？怎麼沒賣了？」

「結果仔細一問，店員才解釋說，是獨特的醬料沒了....防彈套餐還是有，還是會給紫色的杯子那些，但是只剩下糖醋醬.....店員說是昨天才賣光，早知道提早一天來買就不會飲恨了！看網路說很推肯瓊醬，好想吃啊！」

▲「THE
▲「THE BTS MEAL」台灣開賣時間為6月9日起至6月29日，不過近日頻傳還在活動期間，卻有人已經買不到。（圖／麥當勞）
貼文一出，網友紛紛回應「沒錯喔！當初官方就有說賣完為止喔」、「官方一開始就有說+1，每間店賣完就不再供應了，如果買防彈套餐就是正常的十塊雞塊餐」、「沒醬又不是BTS粉絲的話，十塊麥克雞塊餐平常也吃得到哈哈」、「官方一開始就有提醒『售完為止』，生意很好的門市應該都賣光囉」、「我家外送這邊都點不到了，說是醬料已經賣光，現在買只有糖醋醬」、「官方一開始就有說了啦，售完為止，應該不用到29號，全台就剩下紫色包裝+糖醋醬的組合，沒有肯瓊醬跟甜辣醬了！」（編輯：張嘉哲）

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