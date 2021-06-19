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陳時中黑口罩太吸睛！網歪樓重症醫也喊＋1　本人回應了

▲指揮中心今（19）日召開記者會，指揮官陳時中的黑色口罩卻意外成為眾人關注亮點。（圖／疾管署直播）
▲指揮中心今（19）日召開記者會，指揮官陳時中的黑色口罩卻意外成為眾人關注亮點。（圖／疾管署直播）

記者楊智傑/綜合報導

2021-06-19 18:20:00

中央流行疫情指揮中心今（19）日公布國內新增128例確診病例，分別為127例本土個案及1例境外移入；確診個案中新增20例死亡。不過疫情記者會上有不少網友目光被指揮官陳時中所配戴口罩吸引，這款上頭寫著「請保持距離，把口罩戴好」的黑色口罩掀起PTT鄉民熱議，就連重症醫師陳志金也在臉書跟著詢問「哪裡有賣？」。

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今日疫情記者會上陳時中戴著一款黑色口罩，上面以黃色字樣寫著「請保持距離，把口罩戴好」，幽默的文案讓人不禁多看一兩眼，甚至有不少網友在推特、PTT上瘋狂留言詢問「真的會有人在路上戴這種口罩嗎」、「哪裡買的到」、「我也想戴這個出門」。

▲指揮中心今（19）日召開記者會，指揮官陳時中的黑色口罩卻意外成為眾人關注亮點。（圖／疾管署直播）
▲指揮官陳時中的黑色口罩上寫著「請保持距離，把口罩戴好」成為眾人關注亮點。（圖/翻攝自「Icu醫生陳志金」臉書）
而在記者會上也有記者對此提問，「部長的口罩比較特別，是在哪裡買的？」，對此陳時中則表示，口罩私底下很多人送，不過有些樣式太花俏，他自己還不太敢戴，今天會選擇戴這個口罩，是因為這些文字內容剛好適合拿來宣導。

不過除了網友們好奇要到哪才能買到與「指揮官同款」的口罩外，就連知名的重症醫師陳志金也在臉書幽默發文「請保持距離，把口罩戴好，請問指揮官這口罩哪裡有賣？『沒有嚴肅，我本來就是撲克臉』」，留言更紛紛湧入網友回應「真的帥爆，想買」、「這口罩很讚欸，不用開口即達勸導」，其中也有民眾透露該盒口罩另外還有不同顏色，在電商平台搜尋關鍵字就能找到。（編輯：楊智傑）

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您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
93.78%6.22%
2021-06-21-2021-06-24

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否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
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