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桃長者施打疫苗比率略降1成　鄭文燦：做好全民接種準備

▲鄭文燦表示，市府會盡力完成高齡接種計畫，全市28處接種站，預計79歲以上長者，桃園團隊會做到七成以上到八成之間的接種率沒有問題。（圖／桃園市政府提供）
▲鄭文燦表示，市府會盡力完成高齡接種計畫，全市28處接種站，預計79歲以上長者，桃園團隊會做到七成以上到八成之間的接種率沒有問題。（圖／桃園市政府提供）

記者李春台/桃園報導

2021-06-19 20:00:19｜2021-06-19 20:00:30

桃園市今（19）日安排79歲至80歲長者接種疫苗，市長鄭文燦特地前往巨蛋疫苗接種站視察接種情況，他指出，全民接種的挑戰會來臨，因此要先做好準備，從15日開打後，4天下來桃園市79歲以上長者超過4.5萬人完成接種，雖然多起接種不良反應報導確實影響民眾接種意願，整體施打率略降1成，不過還是希望大家防疫意識都能夠提高、疫苗普及化。

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鄭文燦表示，高齡疫苗接種計畫是保護長者，桃園市的民政團隊、醫護團隊分工全力以赴， 按照年齡、里別，分配時段、分配地點，保證每個人不用排隊都打得到，也不用預約。

鄭文燦指出，今日開放79歲至80歲長者接種，到中午為止桃園市已有4萬5951位長者完成接種，4天下來平均施打率68.7%，雖然今日上午接種的人數略有減少僅52687人，施打率54.6%，和前幾天的施打率相比略降1成左右，可能是受媒體報導影響接種意願，但大體上還是都會認同接種是提高保護力最好的方式，市府會盡力完成高齡接種計畫，全市28處接種站，預計79歲以上長者，桃園團隊會做到七成以上到八成之間的接種率沒有問題。

鄭文燦表示，未來全民接種的挑戰會來臨，所以要先做好準備，巨蛋站可以進行大型接種，最多可安排十二線，感謝部立桃園醫院團隊負責這一站，兩天的工作時間都表現得很好，也安排了身障朋友們方便在一樓直接接種，當然最重要是疫苗要普及化，希望大家防疫意識都能夠提高。

另外鄭文燦也提到，桃園市提供不在籍長者接種，約有4300位非桃園在籍民眾施打疫苗，只要由里長或里幹事出具證明就近施打，避免跨縣市移動，希望中央能補給桃園這些不在籍接種的疫苗數。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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