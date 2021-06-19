桃長者施打疫苗比率略降1成　鄭文燦：做好全民接種準備

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鄭文燦指出，今日開放79歲至80歲長者接種，到中午為止桃園市已有4萬5951位長者完成接種，4天下來平均施打率68.7%，雖然今日上午接種的人數略有減少僅52687人，施打率54.6%，和前幾天的施打率相比略降1成左右，可能是受媒體報導影響接種意願，但大體上還是都會認同接種是提高保護力最好的方式，市府會盡力完成高齡接種計畫，全市28處接種站，預計79歲以上長者，桃園團隊會做到七成以上到八成之間的接種率沒有問題。
鄭文燦表示，未來全民接種的挑戰會來臨，所以要先做好準備，巨蛋站可以進行大型接種，最多可安排十二線，感謝部立桃園醫院團隊負責這一站，兩天的工作時間都表現得很好，也安排了身障朋友們方便在一樓直接接種，當然最重要是疫苗要普及化，希望大家防疫意識都能夠提高。
另外鄭文燦也提到，桃園市提供不在籍長者接種，約有4300位非桃園在籍民眾施打疫苗，只要由里長或里幹事出具證明就近施打，避免跨縣市移動，希望中央能補給桃園這些不在籍接種的疫苗數。
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