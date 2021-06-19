台南路邊見「市長紅包」！老闆嚇壞　釣出本人7字神回應

台灣有不少家長會遵守傳統習俗，叮嚀晚輩路上若看見紅包千萬不能撿，台南一間喫茶店今（19）日稍早就在粉專曬出門口掉了一份紅包，上頭竟然還有著大大的台南市市長黃偉哲簽名，老闆觀察一整天下來更是完全沒有見到「失主」出面認領，最後也在臉書向市長喊話「趕快和他說東西掉了」，沒想到竟真的釣出黃偉哲市長本人回應，掀起網友紛紛留言朝聖。

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這間位於台南的喫茶店稍早於臉書貼文解釋，自從這個紅包出現在街道上，「大家都走過路過不敢撿，幾小時過去了還在」，同時也幽默標記台南市市長黃偉哲，要他「不要亂丟，快撿回去」，更向網友逗趣互動「認識市長的，趕快和他說，東西掉了！如果市長都不來，該怎麼辦」。

有趣的是，事後黃偉哲本人也親自在該篇文章底下留言回應「修但幾勒！我還沒躲進草叢」，老闆看完也立刻更新文章「市長已回覆，在等市長進草叢！聽說市長有妹妹，但，金交椅，x5無福消受啊！另外感謝市長上次台南美術館活動大力推廣，真是走入民間的好市長啊！」。

▲黃偉哲本人也在該篇文章底下幽默回應，不少網友也笑翻按讚。（圖／翻攝自Kadoya喫茶店臉書粉專）

兩人互動也瞬間在網路上掀起熱議，不少網友也熟悉「撿紅包」找冥婚這項習俗，紛紛留言笑稱「撿了說不定後半輩子就不用愁了啊」、「這是市長的心意」、「市長是不是躲在旁邊變電箱後面啊」、「市長原本默默去買甜點，結果不小心掉落證物？」、「撿了市長會跑出來⋯」。（編輯：楊智傑）