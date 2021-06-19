美贈250萬劑莫德納疫苗　外交部：蕭美琴已代表政府接收

美國政府於美東時間19日上午宣布捐贈台灣250萬劑新冠肺炎疫苗。外交部表示，我國駐美代表蕭美琴大使於同日在田納西州曼菲斯（Memphis）機場代表我國政府接收這批由莫徳納（Moderna）公司生產的疫苗，並立即由中華航空公司專機運送回國，預計將於台北時間本月20日傍晚抵達台灣桃園國際機場。





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外交部誠摯感謝美國政府捐贈疫苗給台灣，並將原來於6日宣布捐贈給台灣的75萬劑疫苗數量，大幅增加至250萬劑，以實際行動協助我國政府與全民對抗疫情，也展現美國對台灣的堅定支持與高度重視。





蕭美琴在機場目送華航貨機回台後，透過臉書表示，美國本週還是有一天超過萬人的確診人數，但此時願向全球分享美國政府自身採購的疫苗，並優先納入台灣，也是良善力量的循環。這次援贈對台灣是及時雨，也是美國對台灣展現關懷與支持的具體行動。就像親自訪問台灣力挺的參議員所說，美國不會讓台灣孤軍奮戰。





蕭美琴表示，每一劑疫苗都得來不易，在這班往台灣的飛機上有加倍的愛，希望這份美國相挺台灣的情義，將是未來雙邊關係繼續前進的正面動能。無論在台灣或美國，我們都要珍惜。









