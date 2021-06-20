玩股票賺破千萬！他曝選股「6關鍵」：操作20檔沒失誤過
購買股票雖並非穩賺的投資，其波動和龐大的股價市場，仍吸引許多股迷躍躍欲試。近日，就有一名40歲的網友分享自己玩股票多年，終於存到第10桶金，靠著自己「保守穩健」的投資法，在去年疫情時操作股票，穩定獲利，貼文曝光後，引發不少討論。
編輯中心/綜合報導
2021-06-20 10:13:46
原PO在「Dcard」貼文指出「去年疫情後蠻積極的操作股票，採保守的投資，涵蓋傳產石化，民生紡織，內需食品，保全等等，陸續賺了約100萬並出清，終於存款達到一千萬；個人覺得目前股市有些炒過頭，航運面板，疫苗每天亂炒一通，我看重企業本質的能力，若疫情前業績就不大好，只因為疫情獲得轉機，原則上還是不會去買。」
「我們不是大戶沒有內線，當大戶炒夠要跑的時候，往往只能當韭菜被收割，選擇股票的6大關鍵包括保守選股、注意企業本質能力、ROE（股本報酬率）、殖利率、複合年配息能力、該企業至少具備10-15年以上的獲利能力，我以這些項目去選擇投資標的，近年操作約15-20種股票沒有賠過任何一檔，當然，如果嫌研究麻煩，那就不如跟著那些大企業，跟著領頭的公司也能分散風險。」
貼文一出，網友紛紛回應「請問還有缺學徒嗎嗚嗚」、「保守確實比較能賺...但大家真的都太急了，抄低求短線的下場，往往我們都看得到」、「心態很對，保守玩股票才是不二法門，想抄捷徑一夜致富，也可能一夜致負」、「這個大叔說的很有道理 ，重點就是，能長久在股市生存穩定賺錢最重要」；最後也要提醒投資人，投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。（編輯：張嘉哲）