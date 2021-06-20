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女發燒請假也出事！2天後公司喊「你被開除」　原因氣炸

▲有網友因為發燒請病假，沒想到還沒去快篩，公司就傳訊息告知「不用來上班了」。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲有網友因為發燒請病假，沒想到還沒去快篩，公司就傳訊息告知「不用來上班了」。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-06-20 10:46:30

近期台灣受到本土疫情影響，不少公司都開始分流上班或居家辦公，除了要避免互相感染，也要讓身體不適的員工請假看診。不過，就有網友抱怨，最近因腸胃炎發燒向公司請病假，也應公司要求答應進行篩檢，沒想到做檢測的前一天，公司卻突然傳訊息告知「不用來上班了」，讓她相當傻眼。

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原PO在《Dcard》表示，自己在15日凌晨發燒，於是向公司請病假，下午立刻到診所看醫生，但因為沒有其他呼吸道症狀又適逢經期，所以診所建議轉婦科，並且在家注意身體狀況即可。她也向公司回報狀況，雖然公司還是希望她去快篩，但醫生建議別亂跑，且快篩站也是高風險地區，因此公司表示了解後，便給她7天假在家休息。

原PO在16日上午又開始拉肚子，於是馬上去診所回診，而醫生則表示有可能只是腸胃炎，可以再觀察幾天。她再度向公司回報狀況，並且承諾一有發燒等現象會立刻回報並且篩檢，結果到了17日，公司突然打給她說「其他同事為了我發燒人心惶惶，拜託並且願意帶我去篩檢」。

▲受疫情影響，不少人因此丟了飯碗，更不用說找尋新的工作了；不過，就有一名台大男網友表示，找不到工作有99％是自己的問題，並直言「不要把自己的失敗推託給疫情」。（示意圖／取自pixabay）
▲網友分享自己因為發燒請假，結果沒想到公司突然告知他被開除，讓他非常傻眼。（示意圖／取自pixabay）
原PO承諾了18日會去快篩，怎料，晚上突然收到公司的訊息，告知她不用來上班了，同時願意給一個月的薪水，但莫名其妙被開除，甚至沒給非自願離職證明，讓她感到十分傻眼，也忍不住說「感覺只想用錢了事，沒想到請個病假直接被放生」。

貼文曝光後，網友們也紛紛回應，「請爭取到底」、「該給的沒給就開吉，沒什麼好說的」、「如果一開始請病假就有取得公司的同意，事後公司卻反過來說要辭退？我不覺得這是一個好公司的處理方式」、「覺得要爭取到底，畢竟你該交代的你都有交代」、「妳沒確診，只是發燒，有意願工作，公司不能這樣隨便開除你」。

然而，也有不少人認為，「爽拿一個月的薪水不好嗎」、「很不錯了吧，至少還有薪水拿」、「可能疫情期間比較敏感一點，但是至少老闆願意給你一個月的薪資，還願意開非自願離職證明書就勝過很多老闆了，我現在因為疫情也是強迫休無薪假，更慘，有工作卻要強迫休假也沒有比較好」、「多的是不給錢叫你滾的，真的要知足，尊嚴不要管，錢才是真的」。（編輯：許智超）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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