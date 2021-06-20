女發燒請假也出事！2天後公司喊「你被開除」　原因氣炸

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原PO在16日上午又開始拉肚子，於是馬上去診所回診，而醫生則表示有可能只是腸胃炎，可以再觀察幾天。她再度向公司回報狀況，並且承諾一有發燒等現象會立刻回報並且篩檢，結果到了17日，公司突然打給她說「其他同事為了我發燒人心惶惶，拜託並且願意帶我去篩檢」。
原PO承諾了18日會去快篩，怎料，晚上突然收到公司的訊息，告知她不用來上班了，同時願意給一個月的薪水，但莫名其妙被開除，甚至沒給非自願離職證明，讓她感到十分傻眼，也忍不住說「感覺只想用錢了事，沒想到請個病假直接被放生」。
貼文曝光後，網友們也紛紛回應，「請爭取到底」、「該給的沒給就開吉，沒什麼好說的」、「如果一開始請病假就有取得公司的同意，事後公司卻反過來說要辭退？我不覺得這是一個好公司的處理方式」、「覺得要爭取到底，畢竟你該交代的你都有交代」、「妳沒確診，只是發燒，有意願工作，公司不能這樣隨便開除你」。
然而，也有不少人認為，「爽拿一個月的薪水不好嗎」、「很不錯了吧，至少還有薪水拿」、「可能疫情期間比較敏感一點，但是至少老闆願意給你一個月的薪資，還願意開非自願離職證明書就勝過很多老闆了，我現在因為疫情也是強迫休無薪假，更慘，有工作卻要強迫休假也沒有比較好」、「多的是不給錢叫你滾的，真的要知足，尊嚴不要管，錢才是真的」。（編輯：許智超）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。