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麥當勞早餐滿福堡才是王道？內行抖「隱藏品」：鬆軟開胃

▲麥當勞不僅獨特的薯條、雞塊風味受到眾人喜愛，其早餐時段也有大批忠實顧客每天上門購買。（示意圖／取自unsplash）
▲麥當勞不僅獨特的薯條、雞塊風味受到眾人喜愛，其早餐時段也有大批忠實顧客每天上門購買。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-06-20 11:56:12

麥當勞不僅獨特的薯條、雞塊風味受到眾人喜愛，其早餐時段也有大批忠實顧客每天上門購買，其經典的「豬肉滿福堡」系列更是不少人的最愛。近日，就有網友討論「麥當勞的早餐種類很多，大家最喜歡哪一種？」貼文引發廣大迴響。

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繼先前的吐司系列停賣之後，引發不少民眾大嘆可惜，麥當勞也在先前推出一波新商品「貝果堡」，一名網友就在在「Dcard」貼文指出「麥當勞的早餐種類也是很多，想知道大家去麥當勞都吃什麼早餐？新出的貝果堡好吃嗎？」

▲無敵豬肉滿福堡加蛋搭配薯餅配餐，原價108元，可使用1張10元抵用券，這份讓人充滿活力的澎湃早餐折價後只要98元，非常優惠。（圖／記者林柏年攝）
▲麥當勞的早餐是不少人熱愛的選項，每天都有忠實顧客上門購買。（圖／記者林柏年攝）
貼文一出，網友紛紛回應「我有吃過他的起司番茄貝果 ，吃起來很有嚼勁跟彈性」、「貝果堡我的新寵，鬆軟又開胃」、「我小時候喜歡吃貝果抹乳酪醬，最近又推出了 ，每週都要來一個」、「貝果真的是不錯吃，不過價格比較不親民嗚嗚，都要抽到麥當勞報報才會去吃」、「貝果堡很好吃！但是我覺得有點小貴」、「熱熱的吃真的很鬆軟，可以嚐鮮，但價格偏高就是了」。

不過，也有網友認為「麥當勞除了豬肉滿福堡+玉米濃湯這組合我都不吃」、「還是豬肉滿福堡強吧」、「豬肉滿福堡加蛋+薯餅才是絕配，但是好罪惡」、「貝果如果要買不是現烤的就先pass，剛烤出來很好吃，還是比較喜歡豬肉滿福堡」、「別說了，焦糖奶茶停賣一生的痛」、「貝果我覺得中間，還是最愛豬肉滿福堡，有股神奇的味道，雖然家人都不太喜歡XD」（編輯：張嘉哲）

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