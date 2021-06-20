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50元硬幣全泡「漂白水」！消毒完卻GG了　內行揭關鍵原因

▲有網友將成堆50元硬幣浸泡在漂白水中，沒想到成果讓他崩潰了。（示意圖／翻攝自《pixabay》 ）
▲有網友將成堆50元硬幣浸泡在漂白水中，沒想到成果讓他崩潰了。（示意圖／翻攝自《pixabay》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-06-20 14:01:45

在防疫期間，不少民眾為了避免感染，都會用酒精、漂白水來消毒物品。不過，就有網友指出，自己因為想要去銀行換錢，所以就將成堆的50元硬幣浸泡在漂白水中，但沒想到硬幣被腐蝕得「體無完膚」，讓他看了相當崩潰，貼文一出也引起網友熱議。

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原PO在《爆料公社（官方粉專專屬）》表示，生活因疫情變得困苦，於是他想將成堆的50元拿到銀行兌換，為了避免自己和銀行行員染到病毒，因此他將50元硬幣全數泡在漂白水內消毒。

等到原PO把水放掉後，卻看到有些50元硬幣竟變得坑坑窪窪的，讓他忍不住驚呼「是漂白水太強，或是中央50元硬幣材質有問題？50元大部份都體無完膚？」

▲原PO看著受損的硬幣，忍不住驚呼「是漂白水太強，還是材質有問題？」（圖／翻攝自《爆料公社（官方粉專專屬）》
▲原PO看著受損的硬幣，忍不住驚呼「是漂白水太強，還是材質有問題？」（圖／翻攝自《爆料公社（官方粉專專屬）》 ）
貼文曝光後，網友們也紛紛回應，「你漂白水一定過量了」、「你該不會泡純的吧？老哥，人家只是銅合金」、「不能用漂白水呀！小蘇打水就很好用了！」、「公司有個鐵做的平台，我們貨放上面用漂白水消毒，隔天直接大生鏽」、「我都是用酒精，沒有發生這種事情」，另外也有不少人建議，「只要還能辨別就可以換或是存」、「用銅油擦應該可以去掉那一層吧」。

事實上，漂白水的主要成分為次氯酸鈉，是強而有效的家居消毒用品，建議用稀釋 10 倍的漂白水（濃度變為 0.5%）來消毒清理，而使用時必須小心，不當的使用會降低其消毒效果並造成人員傷害，漂白水會腐蝕金屬及破壞油漆表面。 （編輯：許智超）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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