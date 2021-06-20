50元硬幣全泡「漂白水」！消毒完卻GG了　內行揭關鍵原因

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等到原PO把水放掉後，卻看到有些50元硬幣竟變得坑坑窪窪的，讓他忍不住驚呼「是漂白水太強，或是中央50元硬幣材質有問題？50元大部份都體無完膚？」
貼文曝光後，網友們也紛紛回應，「你漂白水一定過量了」、「你該不會泡純的吧？老哥，人家只是銅合金」、「不能用漂白水呀！小蘇打水就很好用了！」、「公司有個鐵做的平台，我們貨放上面用漂白水消毒，隔天直接大生鏽」、「我都是用酒精，沒有發生這種事情」，另外也有不少人建議，「只要還能辨別就可以換或是存」、「用銅油擦應該可以去掉那一層吧」。
事實上，漂白水的主要成分為次氯酸鈉，是強而有效的家居消毒用品，建議用稀釋 10 倍的漂白水（濃度變為 0.5%）來消毒清理，而使用時必須小心，不當的使用會降低其消毒效果並造成人員傷害，漂白水會腐蝕金屬及破壞油漆表面。 （編輯：許智超）
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